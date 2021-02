España suma 900 muertes por covid el fin de semana, el máximo desde abril

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ofrece una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Sanidad. EFE/David Fernández

Madrid, 8 feb (EFE).- España sumó 909 muertes más por coronavirus desde el viernes, el máximo de decesos durante un fin de semana desde el pasado abril, y 47.095 nuevos positivos, cifra que, por contra, supone un descenso respecto a los contagios registrados hace siete días, cuando fueron 93.822, según los datos oficiales publicados este lunes.

En total, de acuerdo al balance del Ministerio español de Sanidad, 2.989.085 personas se han contagiado y 62.295 han muerto desde el comienzo de la pandemia en España.

A pesar del descenso en el número de positivos, la presión en las ucis apenas varía, ya que se sitúa en el 43,1 % (frente el 43,8 % del viernes), aunque el número de enfermos en cuidados intensivos desciende en 63 pacientes hasta 4.732.

Además, se registra una bajada de la incidencia acumulada hasta los 667,44 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 83,4 puntos menos que el viernes, según el Ministerio de Sanidad.

"No podemos bajar la guardia hasta que estemos en niveles de transmisión muy inferiores a los que tenemos actualmente", aseguró el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia en España, en rueda de prensa.

LA VARIANTE BRITÁNICA SE EXPANDE

Simón confirmó la existencia de 479 casos de la variante británica B117, distribuidos de formas diferentes en las comunidades autónomas españolas. "Sabemos que hay más, pero esos nos han comunicado", dijo.

También se han detectado dos casos de la variante sudafricana del coronavirus en dos personas que viajaron a España desde Sudáfrica, y un caso de la variante B1 brasileña de la zona de Manaos, en una persona que fue identificada en la entrada a España en el aeropuerto.

Esta última, "en principio, no debía de haber transmitido a nadie la enfermedad. Venía con una PCR negativa, lo que quiere decir que la carga viral debía de ser baja", explicó Simón.

El epidemiólogo no descartó que pueda haber una cuarta ola de pandemia pero dijo que, de ser así, habrá más personas inmunes.

"Cada semana que pasa hay 400.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, la probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida es cada vez menor", auguró Simón.

800.000 PERSONAS VACUNADAS

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hasta el momento casi 800.000 personas han sido vacunadas ya en España con las dos dosis. Las personas que han sido vacunadas son ancianos ingresados en las residencias y sanitarios que trabajan en esos centros o están en primera línea de lucha contra la enfermedad.

Este lunes comenzaron a distribuirse en el país las 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra la covid.

A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca se administrará a personas de entre 18 y 55 años, ya que su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores de esa edad.

Esta semana se comenzará a inocular con la nueva vacuna a los profesionales y trabajadores sanitarios y sociosanitarios en activo y de segunda línea, y el intervalo recomendado entre la primera y la segunda dosis será de diez a doce semanas, según informó el Ministerio español de Sanidad.

A lo largo del mes de febrero, España tiene previsto recibir un total de 1.810.575 dosis de esta vacuna.

Con la incorporación de los envíos previstos de AstraZeneca, el Gobierno español espera distribuir a lo largo del mes de febrero más de cuatro millones de dosis de las tres vacunas (BioNTech/Pfizer,Moderna y AstraZeneca).