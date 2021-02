España.-Calvo insta a Casado a pedir disculpas por la corrupción del PP y no tratar a la gente como "idiotas políticos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha exhortado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, a "pedir disculpas" a la ciudadanía por el caso Bárcenas y toda la corrupción del PP, en lugar de "insultar a la inteligencia" de la gente afirmando que "todo eso son cosas del pasado" y tratando a los españoles como si fueran "idiotas políticos".



Así lo ha asegurado Calvo en declaraciones a los medios de comunicación ante la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid en respuesta a los intentos del líder del PP de desvincular a la actual dirección del partido de la 'contabilidad b' que ha reconocido llevar el extesorero de los 'populares'.



"El señor Casado no puede tratar a la opinión pública de este país como si fuésemos idiotas políticos", se ha quejado la 'número dos' del Gobierno, para quien "es una falta de respeto increíble que el líder del PP no quiera ser del PP" y que niegue un pasado de corrupción cuando lo está investigando la Justicia.



En este contexto, Calvo ha remarcado que lo que se está juzgando e investigando "no es un caso puntual", sino "un auténtico método que dura 30 años", y que no se puede sostener que todo "se lo está inventando el adversario político" cuando se trata de asuntos que están en los tribunales.



"Ése no es el camino. El señor Casado tiene que actuar con un poco más de humildad, reconocer que todo esto ha existido y, antes de decir que todo esto a él no le corresponde, empezar pidiendo disculpas a este país por una situación que ha durado prácticamente la historia de la democracia de nuestro país, porque de 42 años, estamos hablando de 30", ha resumido la vicepresidenta.