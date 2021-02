España.- Calvo discrepa "absolutamente" de Iglesias cuestionando la plena normalidad democrática de España

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho discrepar "absolutamente" de las palabras del líder de Podemos y también vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que cuestionaba la plena normalidad democrática de España por los presos del procés. La dirigente socialista ha recalcado que España tiene "la normalidad propia de un Estado de Derecho" donde a todos se les aplican las leyes por igual.



En una entrevista en el diario Ara, Iglesias ha asegurado que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión (Oriol Junqueras, de ERC) y otro en Bruselas" (Carles Puigdemont de Junts).



Al ser preguntada si también piensa que en España no hay plena normalidad democrática, Carmen Calvo ha admitido que discrepa "absolutamente", ha defendido que España es "una democracia seria" y se ha remitido a la campaña electoral en la que están participando los líderes del procés.



"Tenemos la normalidad propia de un Estado de Derecho donde se aplican la leyes a todos por igual --ha subrayado--, y en ese sentido, tenemos en campaña una oportunidad interesantísima para sacar a Cataluña de una década muy frustrante, con normalidad de carácter político".



A su juicio, "todo el que quiere y puede participa" en la campaña y "quien no participa es porque huyó de su país". Además, sostiene que el Estado de Derecho "garantiza el desenvolvimiento de una campaña y unas elecciones".



NO VE RIESGOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES



En declaraciones a los medios tras asistir a la presentación de la campaña 'No More Matildas' en la Oficina del Parlamento Europeo en España, la vicepresidenta primera ha asegurado que tampoco ve riesgos en la celebración de las elecciones catalanas de este domingo pues, pese a la pandemia del coronavirus, se pueden celebrar los comicios con seguridad, como se han llevado a cabo en otros países del mundo.



Es más, y en velada comparación con el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha querido dejar claro que las urnas del 14F son las "legales y legítimas".



A su juicio, hay que "pasar página" de lo que ha vivido Cataluña desde la "intentona frustrada del independentismo". "Como partido, somos la salida de este túnel de frustración, de negación de la realidad --ha afirmado--. Se han abandonado las políticas que importaban, la sanidad, la educación, la protección social, el desarrollo económico de Cataluña, que se ha visto mermado con esta intentona frustrada del independentismo".