España.- Calvo afirma que queda "un trabajo muy interesante por delante" con la Ley Trans

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha afirmado que queda "un trabajo muy interesante por delante" para aprobar la llamada 'ley trans', en la que trabaja el Ministerio de Igualdad, de la que PSOE y Podemos han mostrado sus discrepancias.



"Es una oportunidad extraordinaria para avanzar en la protección de los colectivos LGTBI", ha subrayado este lunes 8 de febrero la vicepresidenta en declaraciones a los medios en la Oficina del Parlamento Europeo en España, donde ha participado en la presentación de la campaña 'No more Matildas', que reivindica el papel de la mujer en la ciencia.



Para Calvo, las personas transexuales "tienen muchas dificultades, tienen que sortear muchos obstáculos y muchas injusticias". Por ello, ha calificado de "oportunidad extraordinaria" impulsar la una ley "que está no solamente en la mesa de trabajo del Gobierno, sino que estaba en el programa electoral" de PSOE y Podemos.



"Hay que hacerla con todas las garantías de que estos colectivos avancen sin ningún tipo de frustración", ha sentenciado la vicepresidenta, quien ha destacado el trabajo "cotidiano" en esta ley de un Gobierno de colación "que tiene que ir ajustando su trabajo y su agenda".



"En eso estamos, con una expectativa de dar un paso al frente y convertir esto en un mensaje muy positivo en una democracia que no quiere dejar a ningún colectivo en discriminaciones y sufrimientos innecesarios", ha subrayado.



En la misma línea, Calvo ha destacado que les queda "un trabajo muy interesante por delante" y que desde el PSOE se sienten "muy llamados a concurrir en esta causa, que es la causa contra las discriminaciones" en España. "El trabajo es muy emocionante y lo vamos a tener que hacer muy bien para poder disfrutarlo con los colectivos LGTBI", ha dicho.