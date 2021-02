España.- Anticorrupción minimiza el escrito de Bárcenas: "aporta escasas novedades, ninguna sustancial"

SAN FERNANDO DE HENARES, 08/02/2021.- El extesorero del PP Luis Bárcenas (C) sentado en el banquillo de los acusados durante la primera sesión del juicio de los "papeles de Bárcenas" este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Ocho años después de desvelar la existencia de una caja B en el PP, su extesorero Luis Bárcenas vuelve a sentarse este lunes en el banquillo decidido a poner contra las cuerdas al que durante 20 años fue su partido y al que acusa sin tapujos de financiación irregular "institucionalizada" desde 1982. EFE/Ballesteors POOL



Niega haberlo filtrado o que exista un pacto, aunque analizará el documento para posible aplicación de atenuantes



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía Anticorrupción ha emitido una nota este lunes en la que minimiza el contenido del escrito en el que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas afirma, entre otros extremos, que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy era conocedor de los movimientos de la presunta 'caja b' del partido. A su juicio, la 'confesión' del extesorero aporta "escasas novedades, ninguna sustancial" respecto de los hechos investigados.



Esta falta de novedad afecta, según señala la Fiscalía en su escrito, tanto al objeto de acusación de la Fiscalía respecto del juicio que ha comenzado este lunes, por las obras en la sede del PP en Génova presuntamente financiadas con ese dinero en negro, "como de lo que todavía se investiga en otros procedimientos a salvo, claro está, lo que pueda declarar o aportar el acusado Luis Bárcenas o su defensa en las sesiones del juicio oral o en los correspondientes procedimientos, algo que la Fiscalía desconoce".



Por otro lado, Anticorrupción niega haber hecho llegar este documento a los medios de comunicación, en respuesta a las manifestaciones sobre una posible 'filtración' desde este departamento de la confesión de Bárcenas apuntada por dirigentes del PP en los últimos días.



Según detalla Anticorrupción, el documento firmado por Bárcenas tuvo entrada en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el pasado día 2 de febrero de 2021 "y ha sido tratado confidencialmente, sin que haya sido entregado o divulgado a los medios de comunicación".



SE COMUNICÓ A DELGADO EL JUEVES



El escrito fue puesto en conocimiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el pasado jueves, día 4 y desde entonces Anticorrupción no se ha dirigido en momento alguno a Luis Bárcenas en busca de colaboración o confesión en ninguno de los procedimientos en los que interviene este departamento, "como no lo ha hecho tampoco en el pasado con el resto de acusados o investigados en las distintas piezas ya concluidas o pendientes de conclusión en el denominado caso Gürtel", añade la nota.



Así, "sin vinculación a pacto, conformidad o acuerdo alguno, que no se ha producido", aclara, el criterio de la Fiscalía Anticorrupción será el de "analizar rigurosamente las manifestaciones hechas, junto con las declaraciones que pueda prestar en el juicio oral, para valorar después la posible aplicación de la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la 4ª (confesión) o 5ª (reparación) del artículo 21 del Código Penal siguiendo, naturalmente, los criterios establecidos por la jurisprudencia".



En todo caso, apunta Fiscalía que el escrito ha sido también presentado por Luis Bárcenas en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional - que es la que ha comenzado a juzgar el asunto de la see-- en tanto que la Fiscalía lo ha remitido igualmente a los Juzgados Centrales de Instrucción números 5 (causa sobre presuntas comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones) y 6 (pieza 'Kitchen' sobre espionaje y robo de documentos a los Bárcenas) a los efectos oportunos. "Corresponderá a los magistrados titulares de dichos juzgados valorar el tiempo y forma en que Luis Bárcenas pueda ratificar o ampliar, en su caso, el contenido de dicho escrito", concluye la Fiscalía.



Respecto a esto último, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citará en las próximas fechas al extesorero del PP Luis Bárcenas para que ratifique y amplíe las manifestaciones que realizó en su escrito, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas. Lo hará además a petición del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral.



En su escrito al juzgado Romeral adjuntaba copia del documento de Bárcenas "para conocimiento del Juzgado e incorporación a la causa" y añade que debe disponerse "lo necesario para la ratificación del escrito por Luis Bárcenas y ampliación de los hechos que se narran" en el citado documento.



De este modo, Anticorrupción pretende que el juez Santiago Pedraz, que hace tan sólo unas semanas obtuvo el traslado al Central 5, interrogue a Bárcenas en relación con los hechos derivados de los denominados 'papeles de Bárcenas" que se instruyen en este órgano desde hace años.



A lo largo de 8 páginas de escrito, Bárcenas explica que en los papeles presuntamente destruídos por Rajoy e anotaban las donaciones que, principalmente, hacían empresarios, directamente a quien fuera tesorero del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la misma sede del partido o "en ocasiones en restaurantes", a cambio de "importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos".



Añade que de esta caja salieron "complementos salariales", que recibieron el expresidente Mariano Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Todos ellos están citados a declarar en el juicio por la presunta caja 'b' que comienza el próximo lunes.



GRABACIÓN SOBRE RAJOY



Asimismo, advierte de que existe una grabación en la que Lapuerta comentaba "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".



También asegura que la 'caja b' del partido acumulaba en 2008 "algo más" de un millón de euros, de los cuáles unos 900.000 euros fueron destinados a la remodelación de la sede nacional de la formación política.



En el juicio por los primeros años de Gürtel, Bárcenas ya declaró que el PP disponía una "contabilidad extracontable" que él y la persona encargada de las finanzas de las formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. En ese momento, aseguró que estas donaciones procedentes de empresas "no tenían carácter finalista", es decir, que no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones



En cuanto a la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2006, que se empieza a juzgar en unos días, Bárcenas confiesa que tanto el que fuera su jefe como él negociaron con Unifica las condiciones del pago.



"En esas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10 por ciento".