El puertorriqueño Nicky Jam y Romeo Santos lanzan "Fan de Tus Fotos"

San Juan, 8 feb (EFE).- El artista puertorriqueño del género urbano Nicky Jam y el "rey" de la Bachata, el neoyorquino Romeo Santos, lanzan al mercado su tema conjunto "Fan de Tus Fotos", disponible desde este lunes en todas las plataformas digitales, según fue informado en un comunicado.

Por segunda vez en sus carreras artísticas Nicky Jam y Romeo Santos hacen música juntos, después de la primera oportunidad en el año 2017 con el éxito "Bella y Sensual" (más de 653 millones de visualizaciones en YouTube) en el que también los acompañaba el boricua Daddy Yankee.

El comunicado destaca que se trata de una "explosiva" colaboración musical en la que el artista del género tropical Romeo Santos añade sensualidad y delicadeza a las estrofas de "Fan de Tus Fotos", mientras que el pionero del reguetón Nicky Jam se encarga de llevar en su voz el ritmo y el toque urbano que caracteriza a todos sus temas.

"Fan de Tus Fotos" fue producida por Sky Rompiendo con Saga Whiteblack como ingeniero de sonido.

La composición del tema estuvo a cargo de sus mismos intérpretes junto a Andrés Jael Correa Ríos, Gerald Oscar Jiménez, Juan Diego Medina Vélez, Sky Rompiendo, Julián Turizo y Saga Whiteblack, bajo el sello discográfico La Industria INC.

El video del tema también se encuentra disponible en YouTube y el mismo cuenta con situaciones de romance y comedia protagonizadas por Nicky Jam y Romeo Santos.

Fue grabado en la ciudad de Miam con la casa productora Boy in The Castle y la dirección de Colin Tilley.