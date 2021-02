El ente electoral de Ecuador no pedirá el certificado de votación en la segunda vuelta

Personal del Consejo Nacional Electorial ecuatoriano de la delegación Provincial de Pichincha fue registrado este lunes al recibir las actas con los resultados de las elecciones presidenciales 2021, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Bogotá, 8 feb (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador no exigirá el certificado de votación emitido en las elecciones presidenciales del domingo para participar en la segunda vuelta del 11 de abril, como afirman varios mensajes en las redes sociales.

A través de cadenas de WhatsApp y mensajes en plataformas como Twitter, internautas han compartido una imagen que, usando indebidamente el logotipo del CNE, asegura que para las votaciones de “una posible segunda vuelta” será “obligatorio presentar la cédula de ciudadanía y el certificado de votación de las elecciones del 7 de febrero de 2021”.

El gráfico ha sido compartido con leyendas como “si queremos ser parte de esa segunda vuelta, debemos seguir las normas establecidas por el CNE, participa hoy y guarda tu certificado de votación”.

También con mensajes como “informan que según resolución del @cnegobec los votantes deberán presentar su Cédula de ciudadanía y certificado de votación”, como tuiteó otra cuenta en esa red social poco después de conocerse el balotaje.

DATOS: Sin embargo, lo cierto es que el ente electoral ecuatoriano ha desmentido las informaciones que circulan en las redes sociales y no exigirá el comprobante de votación emitido el domingo como requisito obligatorio para poder sufragar en la segunda vuelta.

A través de una comunicación oficial en su perfil de Twitter, el Consejo Nacional Electoral desvirtuó tal afirmación y compartió la imagen errada con un sello de “falso” superpuesto.

El ente pidió, antes que cualquier otra fuente, consultar la información oficial que sea emitida por esa institución para evitar caer en equívocos que impidan el ejercicio constitucional del voto, obligatorio en Ecuador, en el balotaje del 11 de abril.

“Exhortamos a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales de la institución”, entre ellos la página web oficial, la aplicación desarrollada para informar los resultados de los comicios y “las cuentas oficiales de la institución en redes sociales”, dijo el ente en el mensaje.

Finalmente, el CNE pidió “no compartir información no verificada”.

Lo cierto es que los únicos requisitos para ejercer el voto en la segunda vuelta, como informó el ente electoral el pasado 8 de enero para las elecciones del domingo, serán presentar el documento de identidad, el uso de mascarilla contra el coronavirus y portar un bolígrafo propio.

UN BALOTAJE DISPUTADO

Ecuador está a la espera de conocer al rival del candidato correista a la Presidencia, Andrés Arauz, para la segunda vuelta electoral, pues con el 97,85 % de las actas procesadas, el indígena ambientalista Yaku Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso mantenían este lunes una reñida disputa.

Cuando faltaba por escrutar el 2,15% de las actas, Arauz obtenía el 32,16 %, seguido de lejos por Pérez, con 19,86 %, y Lasso, con 19,59 %.

Esos porcentajes representan 1.559.386 votos para el candidato del movimiento Pachakutik, que agrupa a indígenas y otros movimientos sociales, y 1.538.535 para Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO).

Una ventaja de 20.851 votos para Pérez que, sin embargo, es extremadamente vulnerable, pues hay 5.547 actas con incidencias que requerirán un segundo recuento.

La Ley ecuatoriana establece una segunda vuelta cuando el ganador no obtiene la mayoría absoluta o al menos un 40 % de los votos válidos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo candidato.