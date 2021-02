El candidato indígena cuestiona el resultado en Guayaquil y pide un nuevo recuento

Declaraciones del candidato presidencial Yaku Pérez tras los primeros resultados electorales a las afueras de un hotel, hoy en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Fernández

Quito, 8 feb (EFE).- El candidato indígena y ambientalista Yaku Pérez, que con más del 96 % del voto escrutado se sitúa en segundo lugar empatado técnicamente con el conservador Guillermo Lasso, ha cuestionado este lunes los resultados en Guayaquil y pedido un nuevo recuento.

"Hemos participado en este proceso electoral exigiendo transparencia, pero a pesar de que el conteo rápido del CNE (Consejo Nacional Electoral) nos daba para segundo lugar, se acercan y parece que la intención es revasarnos y dejarnos en tercer lugar", manifestó en unas declaraciones junto a la sede del movimiento que lidera, Pachakutik, en Quito.

Pérez llamó a sus seguidores y votantes a "estar atentos" y a movilizarse para que "vuestra voluntad no sea defraudada, que vuestra voluntad se respete", sugiriendo que desde el órgano electoral o algún poder político buscan modificar los resultados.

El candidato indígena y exprefecto de la provincia de Azuay expresó que, de acuerdo a las estadísticas elaboradas por su movimiento, los resultados que habría obtenido en la provincia de Guayas, de la que Guayaquil es capital, no coinciden con las arrojadas por el CNE.

"La brecha es enorme, estamos arriba de Lasso, sin embargo, ya aparece que casi, casi nos empata", denunció.

El aspirante conservador cuenta tradicionalmente con un voto leal en su ciudad, Guayaquil, si bien se desconoce si ese predicamento se habría visto modificado al entrar en juego el nuevo factor político que representa Pérez.

Este defendió que a diferencia de otras provincias, precisamente en esa y en la ciudad de Guayaquil su movimiento no contó con observadores que pudieran verificar el conteo de votos, por lo que manifestó sus dudas acera de ese proceso.

"Eso no puede ser posible, han de vender el voto", refirió antes de apelar a los ecuatorianos: "Si queremos que haya transparencia, tienen que reaperturar las mesas electorales en Guayaquil. Vamos a la resistencia con fuerza, Guayas es el problema".

Con el 96,63 % del voto escrutado esta madrugada, el candidato correísta, Andrés Arauz, figura como el más votado con el 32,23 % del favor del electorado, seguido por Pérez que aglutina el 19,70 %, seguido de cerca por Lasso, con el 19,65.