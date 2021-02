Ecuador.- Yaku Pérez considera "casi imposible" que quede fuera de la segunda vuelta

08/02/2021 El candidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR FRANKLIN JACOME



El candidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, ha afirmado este lunes que es "casi imposible" que no sea quien acompañe a Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que los resultados oficiales y provisionales le sitúen ligeramente por delante del candidato conservador, Guillermo Lasso.



"Es un triunfo histórico en Ecuador y todo esto nos lleva a pensar que en la segunda vuelta vamos a ganar. Por eso es que el señor Arauz, del correísmo, hacía hasta lo imposible para que yo no entrara", ha afirmado Pérez en declaraciones a la televisión NTN24.



"Por eso manipularon las encuestas. Recordemos que ninguna de las encuestas me ponía en el segundo lugar, siempre rezagado con siete u ocho puntos en el tercer lugar. Igual los exit poll: cinco, seis puntos de diferencia", ha explicado.



Sin embargo, los resultados oficiales parciales sitúan a Pérez en segundo puesto. "Va a ser muy, pero muy difícil, casi imposible, que puedan ellos cambiar los resultados, sobre todo cambiar la tendencia y la tendencia es que nosotros estamos en el segundo lugar", ha remachado.



Pérez ha subrayado que "fue una disputa con dos monstruos de la política, ambos con mucho dinero y poder económico, de una candidatura que viene de abajo de la nada como un movimiento político que no hemos tenido mayores éxitos en los resultados electorales sin duda es un triunfo ya".



Además, Pérez ha expresado su extrañeza por que su candidatura sea la tercera en votos cuando su partido, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, es el segundo con casi un 20 por ciento de apoyo, solo por detrás de la Unión por la Esperanza (UNES) de Rafael Correa y Andrés Arauz.



"Lo que obtiene el candidato a la Presidencia corresponden más o menos a los mismos porcentajes para los candidatos a la Asamblea, pero siempre el candidato a la Presidencia está adelante porque es el líder (...) y curiosamente en el caso nuestro es exactamente lo contrario: en vez tener nosotros 33,5 por ciento para asambleístas locales provinciales tenemos 19,8. Algo pasa ahí. Algo no cuadra", ha apuntado. "El gran perdedor de estas elecciones además del señor Lasso es Correa, porque ellos aspiraban pasar en una sola vuelta", ha remachado.



Según los últimos datos publicados en el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Arauz se ha impuesto con un 32,15 por ciento de votos, seguido de Pérez (19,86 por ciento) y Lasso (19,6 por ciento), una vez procesadas 39.114 actas (el 97,82 por ciento). De ellas, 33.644 son actas computadas y 5.470 son actas con novedad. Hasta 871 son actas aún por procesar.



Los aproximadamente trece millones de votantes censados estaban llamados a elegir presidente y Congreso. Como ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado más del 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta prevista para el 11 de abril. El CNE ha reconocido que podría tardar "días" en concretar qué candidato acompañará a Arauz en la segunda vuelta.