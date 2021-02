Ecuador.- El CNE de Ecuador tardará "días" en dar a conocer quién acompañará a Arauz en la segunda vuelta presidencial

08/02/2021 Recuento de las elecciones en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR CNE ECUADOR



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), José Cabrera, ha advertido de que se podría tardar días en concretar quién acompañará al candidato Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, después de que el conservador Guillermo Lasso y el indigenista Yaku Pérez hayan quedado virtualmente empatados.



"El tema todavía llevará varios días, dependiendo de los recursos que presenten las organizaciones políticas, las cuales tienen todo el derecho", ha explicado Cabrera en rueda de prensa recogida por los medios ecuatorianos.



En cuanto a la estrecha diferencia entre el segundo y tercer clasificado, Cabrera no ha querido dar nada por cerrado. "En esta situación ustedes son testigos de que la diferencia es mínima, de unas décimas, y obviamente puede cambiar la situación", ha indicado.



"Existe el 2,44 por ciento de actas que todavía no han sido escrutadas y que corresponden a recintos de difícil acceso que llegarán a la delegación provincial por vía fluvial o aérea (...) "Una vez que estén ya estas actas en las delegaciones provinciales se podrá terminar ese conteo de actas", ha añadido.



Cabrera ha indicado que cuando concluya la totalidad del escrutinio se abrirá el plazo de recursos, apelaciones e impugnaciones y cuando se resuelvan todos estos procesos el Tribunal Contencioso Electoral "dará su certificación de que no queda nada pendiente y recién ahí nosotros podremos dar los resultados definitivos".



Según los últimos datos publicados en el portal del CNE, Arauz se ha impuesto con un 32,17 por ciento de votos, seguido de Pérez (19,85 por ciento) y Lasso (19,59 por ciento), una vez procesadas 39.115 actas (el 97,82 por ciento). De ellas, 33.562 son actas computadas y 5.553 son actas con novedad. Hasta 870 son actas aún por procesar.



Los aproximadamente trece millones de votantes censados estaban llamados a elegir presidente y Congreso. Como ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado más del 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta prevista para el 11 de abril.