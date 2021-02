Dubai inaugura el carrusel más alto del mundo

HANDOUT - El carrusel de cadenas en el Bollywood Skytower de Dubai se eleva a 140 metros de altura. Foto: Dubai Parks And Resorts/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Se inaugura en Dubai el carrusel más alto del mundo La nueva atracción del parque de atracciones de Dubai no es apta para lo que sufren algo de vértigo. Allí se ha inaugurado un nuevo carrusel de cadenas a 140 metros de altura. Los pasajeros giran en asientos dobles alrededor de una enorme torre. Según Dubai Parks and Resorts, el Bollywood Skyflyer es la atracción más alta de su tipo en el mundo. Esta nueva atracción se encuentra en el parque temático Bollywood Parks, donde los visitantes pueden sumergirse en el mundo de la industria cinematográfica india. Actualmente existen requisitos estrictos para entrar en Dubai y Emiratos Árabes Unidos. El museo Munch de Oslo abrirá sus puertas en verano El nuevo Museo Munch, en el centro de Oslo, tiene previsto abrir sus puertas en el verano boreal de 2021, según ha señalado la oficina de turismo Visit Norway. La inauguración fue pospuesta varias veces por problemas en la construcción. El nuevo edificio está situado en el distrito cultural de Fjord, justo al lado de la ópera. El antiguo museo se había quedado pequeño y estaba en mal estado. El pintor noruego Edvard Munch (1863-1944) legó dos tercios de sus 40.000 obras y objetos a la ciudad de Oslo. En el nuevo museo, los visitantes podrán ver, entre otros una de las obras más conocidas del pintor: "El Grito". Noruega tiene actualmente una estricta normativa de entrada debido a la pandemia.

(www.munchmuseet.no/en) Norwegian Cruise Line cancela cruceros hasta finales de abril Norwegian Cruise Line ha cancelado sus cruceros hasta la primavera boreal debido a la pandemia del coronovirus. La ampliación de la suspensión afecta a todos los viajes oceánicos con Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises con fechas de embarque hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, anunció la naviera estadounidense. De este modo, se prolonga dos meses más la suspensión prevista de las salidas. dpa