Dos congresistas de EE.UU. urgen a Bukele a evitar "divisiones políticas"

En la imagen, Norma Torres, congresista estadounidense. EFE/Felipe Chacón/Archivo

San Salvador, 7 feb (EFE).- Los congresistas estadounidenses Albio Sires y Norma Torres enviaron una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que le urgieron a que "no fomente divisiones políticas" en el país, informó este domingo uno de los políticos de EEUU en su cuenta de Twitter.

"Hoy @normajtorres (Norma Torres) y yo mandamos una carta al presidente @nayibbukele (Bukele) urgiéndole que no fomente divisiones políticas, tras recientes ataques violentos", publicó Sires.

El mensaje hacía referencia al asesinado de dos militantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), según la Fiscalía, a manos de empleados del Ministerio de Salud (Minsal).

La carta también fue motivada por el ataque que sufrieron dos especialistas de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) por un grupo de supuestos pandilleros, lo que llevó al ente a suspender sus actividades en El Salvador.

Los dos congresistas, según Sires, instaron a Bukele a "expresar mensajes de paz y no interferir en las investigaciones independientes" encabezadas por el fiscal general, Raúl Melara.

El asesinato de los simpatizantes del FMLN ha generado polémica en el país por el enfrentamiento entre el Ejecutivo de Bukele y el fiscal Melara.

La versión de la Policía, respaldada por Bukele, es que la muerte de los simpatizantes se debió a un intercambio de disparos y no a una agresión directa de los tres procesados.

"La violencia debe castigarse, VENGA DE DONDE VENGA. PAREJO. Los que ocultan evidencia no son más que encubridores de delitos", sostuvo Bukele.

La Policía acusó a la Fiscalía de "ocultar" unas grabaciones sobre el atentado luego de que realizara una conferencia de prensa en la que mostró otras imágenes.

El fiscal general respondió a las acusaciones vía Twitter e indicó que "este vídeo también se presentó y deja en evidencia que no hay disparos desde el camión" en el que se transportaban las personas asesinadas y heridas.

"Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la @PNCSV (Policía) es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden" y "no tienen el más mínimo respeto por los fallecidos, ni sus familias", subrayó Melara.

Una corte dictó el viernes la prisión preventiva para los tres acusados del homicidio de los dos simpatizantes del FMLN, entre los que se encuentra, según el órgano Judicial y reportes de la prensa local, el jefe de seguridad del Ministerio de Salud (Minsal).

Los representantes de la comunidad internacional en el país centroamericano se volcaron en condenar el ataque y pedir una investigación que permita esclarecer lo sucedido.