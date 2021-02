Costa Rica afirma que inició el proceso de recuperación turística ante la covid-19

Vista del bosque nuboso Palo Verde, una reserva natural ubicada en el centro de Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 8 feb (EFE).- Costa Rica inició un proceso de recuperación turística, en el que las ventajas del destino como la sostenibilidad, actividades al aire libre y el ecoturismo dan impulso frente a las consecuencias económicas de la covid-19, destacó este lunes en un informe el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT analizó dos modelos estadísticos para visualizar tendencias de visitación turística a futuro. El primero, denominado Tendencia de Crecimiento Continuo, muestra una recuperación gradual del 5 %.

Mientras que el modelo estacional simple, compara resultados con una proyección de la situación previa a la covid-19, es decir, una proyección de lo que hubiera pasado si la pandemia no hubiera existido.

Según las tendencias, los resultados basados en escenarios de futuro muestran un crecimiento de llegadas de turistas para el 2021 entre los 500.000 y el 1.600.000. Sin embargo, esto dependerá de los factores externos que puedan afectar, como el avance en la vacunación, las aperturas y cierres de fronteras, los confinamientos y el temor a viajar.

Datos oficiales indican que Costa Rica recibió 3,1 millones de turistas durante 2019, que generaron 3.968 millones de dólares en divisas. La caída en la cantidad de llegadas internacionales en 2020 (-70 %) representa cifras alcanzadas en 1998, cuando el país recibía cerca de un millón de turistas.

"Nuestra industria, que ha sido baluarte del progreso social, está pasando por el peor momento de su historia y tenemos factores exógenos incidiendo sobre la dinámica. Por un lado, tenemos noticias buenas sobre los planes masivos de vacunación, pero en el corto plazo hay noticias negativas de países que emiten turistas sobre importantes restricciones en marcha", explicó en conferencia de prensa el ministro de Turismo, Gustavo Segura.

Las autoridades destacaron que ambos modelos son dinámicos y sus resultados deben manejarse con cautela, al ser la incertidumbre una constante en las circunstancias sanitarias actuales y que las cifras deben revisarse de manera constante, según cambien los factores que influyen.

El director de planeamiento y de desarrollo del ICT, Rodolfo Lizano, afirmó que hay porciones de la actividad turística que tendrán una recuperación más rápida como el turismo rural, ecoturismo, espacios sostenibles y aventura controlada, que se pueden realizar en grupos pequeños, mientras que el turismo en grupos masivos tardará más tiempo.

"La pandemia abrió nuevas posibilidades para que el turismo pueda reinventarse, pero somos muy optimistas porque en muchos de estos factores Costa Rica no tiene que innovar, ni inventar, sino que ha estado ahí haciéndolo y es una ventaja hacia el futuro para el país", dijo Lizano.

El experto añadió que se debe resaltar el trabajo del país hacia la recuperación, pues "no estamos en cero, estamos agregando turistas, hay más líneas aéreas, más frecuencias".

"Ahora lo que estamos viendo es la velocidad de la recuperación, pero estamos en el camino de esa recuperación que nos hemos planteado. Es un esfuerzo del Gobierno y el sector privado", puntualizó.

Para el ICT, los empresarios, colaboradores y viajeros son claves para continuar con la recuperación económica turística del país, por lo que solicitó continuar aplicando los protocolos de salud y, en particular, las disposiciones sobre el lavado de manos, el distanciamiento físico, los viajes en burbujas y el uso de la mascarilla.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos.