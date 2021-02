Coronavirus.- Una ministra de República Checa se disculpa por comparar la pandemia con la Segunda Guerra Mundial

PRAGA, 8 (DPA/EP)



La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de República Checa, Jana Malacova, se ha disculpado este lunes después de comparar la pandemia de COVID-19 con la Segunda Guerra Mundial, unos comentarios que han causado gran indignación.



Malacova, que ha asegurado que siente su "inapropiada" elección de palabras, dijo en un debate televisado que República Checa estaba paralizado y que la Segunda Guerra Mundial no había causado en el país lo que ha causado la pandemia de COVID-19. Añadió que ninguna otra situación había provocado que los niños no pudieran ir a la escuela.



El presidente del Museo Judío de Praga, Leo Pavlat, ha respondido a Malacova, subrayando que durante la ocupación alemana, los niños judíos dejaron de acudir al colegio en República Checa de forma parcial. Después de julio de 1942, ya no pudieron acudir a centros educativos en absoluto.



Mediante un comunicado, Pavlat ha afirmado que los comentarios de la titular de Trabajo checa fueron "extremadamente faltos de tacto" si se considera a las víctimas del Holocausto. Más de seis millones de personas murieron en el Holocausto, incluyendo más de 80.000 judíos checos, asesinados en campos de concentración alemanes.