Colombia.- Duque descarta nacionalizar la endeudada EPM tal y como propone Álvaro Uribe

El alcalde de Medellín califica de "castrochavista" la iniciativa de Uribe



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha descartado este lunes la propuesta del antiguo inquilino de Casa Nariño Álvaro Uribe de nacionalizar la endeudada Empresas Públicas de Medellín (EPM), que arrastra, según algunas estimaciones, un descubierto de ocho billones de pesos colombianos (cerca de 1.900 millones de euros).



"No existe causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención; hacer una intervención sin causa sería ir en contra de la ley 142 porque no hay una falla en la prestación del servicio", ha justificado Duque.



Las palabras del presidente colombiano se producen poco después de que Uribe, en un diálogo para la emisora Caracol Radio se mostrará partidario de intervenir EPM, la empresa pública más grande Colombia que presta servicios de energía, agua y gas, y que se encuentra bajo administración del municipio de Medellín.



"El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM", defendió Uribe, ya que las agencia de calificación de riesgos han bajado hasta la triple B el valor de esta empresa pública, "lo que generaría perder un grado de inversión", ha sostenido.



"Mi motivación es proteger ese gran patrimonio de los colombianos. Para mí no es fácil meterme en el tema, pero me preocupa el riesgo que tiene ese patrimonio", ha asegurado.



Sin embargo, el presidente de Colombia ha detallado posteriormente para la emisora Radio Nacional que una acción de estas características "implicaría que se congelen todos los pasivos financieros" de la empresa, generando a su vez "una situación de estrés en el sistema financiero que podría ser peor que la enfermedad".



"Nosotros siempre hemos dado todo el apoyo a EPM para enfrentar situaciones de todo tipo y, al mismo tiempo, hemos sido claros en el interés que tiene el Gobierno Nacional de que las empresas de nuestro país también sean exitosas en sus inversiones fuera de Colombia", ha recalcado.



UNA PROPUESTA "CASTROCHAVISTA"



La medida lanzada por Uribe no ha sido bien acogida por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha censurado el "interés desesperado" de la formación del expresidente, Centro Democrático, "por recuperar lo que perdieron por las buenas en las urnas", ha dicho también para Caracol Radio, en donde le ha pedido que dejé esas "ideas castrochavistas".



"Nunca pensé ver un trino (tuit) de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los colombianos", reafirmó poco antes a través de su cuenta de Twitter.



Quien también ha querido participar en esta polémica ha sido uno de los principales representantes de la izquierda del país, el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien también ha utilizado las redes sociales para recordar que los problemas de EPM son responsabilidad de "Uribe y sus amigos".



"Es obvio que una empresa como EPM a la que meten en una obra como Hidroituango (un millonario proyecto hidroeléctrico fallido), y que la privatizan de facto, transfiriendo el dinero público a grupos empresariales, tiene que salir golpeada", ha recordado Petro.



"Pero el responsable de eso se llama Uribe y sus amigos", ha insistido Petro, quien también ha culpabilizado de ello al anterior alcalde de Medellín, Sergio Fajardo.