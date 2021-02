Ciencia.-El asteroide 2020 XL5, candidato a segundo troyano terrestre

08/02/2021 La órbita de 2020 XL5 está inclinada respecto al plano del sistema solar. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JPL SMALL-BODY DATABASE BROWSER



Un asteroide descubierto recientemente parece ser un troyano terrestre, orbitando un área gravitacionalmente estable con solo otro ocupante conocido, que se descubrió en 2010.



Según informa el aficionado Tony Dunn en la lista de distribución de Minor Planet, citado por skyandtelescope, el asteroide, denominado 2020 XL5, tiene unos cientos de metros de diámetro y su órbita está ligada a una gravitacionalmente estable por delante de la Tierra en su órbita.



Los troyanos son asteroides gravitacionalmente bloqueados en puntos estables de Lagrange, ya sea 60 grados adelante (L4) o detrás (L5) de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. 2020 XL5 se encontró alrededor del punto L4. El masivo Jupiter tiene más de 9.000 troyanos. En teoría, las órbitas de Troya serían estables alrededor de todos los planetas excepto Saturno, donde la gravedad de Júpiter las aleja. Hasta ahora, se han encontrado troyanos compartiendo órbitas, al menos temporalmente, con Neptuno, Urano, Marte, Venus y la Tierra.



Los troyanos terrestres son difíciles de encontrar porque durante la mayor parte de sus órbitas aparecen cerca del Sol en el cielo. Además, la resonancia gravitacional no los mantiene unidos a 60 grados por delante y por detrás de la Tierra, explica Dunn. En cambio, los objetos trazan trayectorias alrededor de los puntos L4 y L5, que a su vez se mueven cuando la Tierra orbita alrededor del Sol.



La nave espacial Wide-field Infrared Survey Explorer de la NASA detectó el primer troyano terrestre, 2010 TK7, también bloqueado en el punto L4, en octubre de 2010 cuando escaneó el cielo infrarrojo a 90 grados del Sol. Otros dos observadores lo relocalizaron unos meses después con el Telescopio Canadá-Francia-Hawai. Es un poco más pequeño que el XL5 2020.



Cuando se ve en relación con la Tierra, 2010 TK7 se desplaza entre un punto cercano a la Tierra al punto L3 en el otro lado del Sol desde la Tierra, pero no pasa por el punto L4. La órbita de 2020 XL5 varía más ampliamente, yendo hacia adentro hasta dentro de la órbita de Venus y hacia afuera casi hasta Marte.



2010 TK7 llega a 20 millones de kilómetros de la Tierra cada pocos cientos de años; actualmente se está alejando. Los modelos muestran que su órbita es lo suficientemente estable como para permanecer en una resonancia uno a uno con la Tierra durante aproximadamente un cuarto de millón de años. Si bien hay órbitas de troyanos terrestres que son estables durante la vida del sistema solar, no se han encontrado objetos que las ocupen.



Una población de troyanos terrestres debería haber sobrevivido desde que se formó el planeta si su órbita no ha cambiado desde entonces, dice. Su existencia, o falta de ella, también tiene otras implicaciones. La búsqueda de troyanos antiguos podría ayudar a explicar por qué el hemisferio principal de la Luna tiene aproximadamente un 70% más de cráteres jóvenes que el lado posterior, una diferencia que los modelos actuales no pueden explicar. Los troyanos terrestres que escapan lentamente de sus órbitas podrían explicar los cráteres más jóvenes.