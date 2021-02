Ciencia.-Aumenta al 50% el tratamiento de aguas residuales en el mundo

08/02/2021 Planta de tratamiento de aguas residuales POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CC0 PUBLIC DOMAIN



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Alrededor de la mitad de las aguas residuales mundiales se tratan según una nueva estimación de la United Nations Universityt y la Universidad de Utrecht, en lugar de la estimación anterior del 20%.



A pesar de este hallazgo prometedor, los autores advierten que las tasas de tratamiento en los países en desarrollo siguen siendo muy bajas. El estudio y su conjunto de datos se publicaron en acceso abierto en la revista Earth System Science Data.



Los seres humanos y las fábricas producen grandes cantidades de aguas residuales al día. Si no se recolectan y tratan adecuadamente, las aguas residuales pueden amenazar gravemente la salud humana y contaminar el medio ambiente.



Los autores utilizan estadísticas nacionales para estimar los volúmenes de producción, recolección, tratamiento y reutilización de aguas residuales. "A nivel mundial, cada año se producen alrededor de 359 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales, lo que equivale a 144 millones de piscinas olímpicas", dice Edward Jones, investigador de la Universidad de Utrecht y autor principal del estudio. "Alrededor del 48 por ciento de esa agua se libera actualmente sin tratamiento. Esto es mucho más bajo que la cifra del 80 por ciento citada con frecuencia".



Si bien los resultados muestran una perspectiva más optimista en comparación con trabajos anteriores, los autores enfatizan que aún existen muchos desafíos. "Vemos que, particularmente en el mundo en desarrollo, donde probablemente ocurrirá la mayor parte del crecimiento futuro de la población, las tasas de tratamiento se están quedando atrás", explica Jones. "En estos países en particular, es probable que la producción de aguas residuales aumente a un ritmo más rápido que el desarrollo actual de la infraestructura de recolección y las instalaciones de tratamiento. Esto plantea serias amenazas tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Aún queda un largo camino por recorrer".



El principal problema, especialmente en el mundo en desarrollo, es la falta de recursos financieros para construir infraestructura para recolectar y tratar aguas residuales. Este es particularmente el caso de las tecnologías de tratamiento avanzadas, que pueden ser prohibitivamente caras. Sin embargo, los autores destacan oportunidades potenciales para la reutilización creativa de corrientes de aguas residuales que podrían ayudar a financiar mejores prácticas de tratamiento de aguas residuales, informa en un comunicado la United Nations University.



SOLO SE REUTILIZA UN 11 POR CIENTO



"La reutilización más obvia de las aguas residuales tratadas es aumentar los suministros de agua dulce", dice Jones. La reutilización de aguas residuales tratadas ya es una fuente importante de agua de riego en muchos países secos, particularmente en el Medio Oriente y África del Norte. Sin embargo, solo el 11% de las aguas residuales producidas a nivel mundial se está reutilizando actualmente, lo que muestra grandes oportunidades de expansión.



"Pero el aumento de agua dulce no es la única oportunidad", dice Jones. "Las aguas residuales también tienen un gran potencial como fuente de nutrientes y energía. El reconocimiento de las aguas residuales como un recurso, en lugar de como residuos, será clave para impulsar un tratamiento mejorado en el futuro".



Sin embargo, los autores enfatizan la importancia de un monitoreo adecuado de las plantas de tratamiento de aguas residuales, acompañado de una legislación y regulaciones estrictas, para garantizar que la reutilización de las aguas residuales sea segura. Los autores también reconocen la aceptación pública como otra barrera clave para aumentar la reutilización de aguas residuales.