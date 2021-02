Carreño debuta en el Abierto de Australia con victoria ante Nishikori

Pablo Carreño debutó a lo grande en el Abierto de Australia al eliminar a Kei Nishikori, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-2, este lunes en el arranque del primer grande del año, con otro español, Pedro Martínez, derrotando a otro japonés, Yoshihito Nishioka; 6-7 (3/7), 6-1, 6-1 y 6-1.

"Es duro perder porque, honestamente, creo que he hecho uno de los mejores partidos desde 2019. Me he sentido jugando a un nivel bastante alto, pero no ha sido suficiente para ganar a Pablo. Me ha parecido un gran tenis el suyo", declaró Nishikori, actual 42º jugador mundial pero durante muchos años un Top-10, sobre Carreño, 16º de la ATP.

Además, entró en escena sin ningún problema el número 1 mundial Novak Djokovic, superando con facilidad al francés Jérémy Chardy (61º) por 6-3, 6-3 y 6-2. Inicia sin ceder una rotura el camino hacia su noveno título.

También se clasificaron el austríaco Dominic Thiem (3º), derrotando al kazajo Mijail Kukushkin 7-6 (7/2), 6-2, 6-3, y el alemán Alexander Zverev (N.6), vencedor del estadounidense Marcos Giron 6-7 (8/10), 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

Entre los argentinos, el número 9 mundial Diego Schwartzman batió al sueco Elias Ymer, por 7-6 (7/3), 6-4, 2-6 y 6-2. Peor les fue a Federico Coria, que cayó ante Milos Raonic (6-3, 6-3, 6-2), y a Juan Ignacio Londero, eliminado por Alexandre Muller (4-6, 6-3, 6-0 y 6-3). También se despidieron el español Albert Ramos y el boliviano Hugo Dellien.

La primera jornada dejó como regalo el partido que finalizó más tarde, un duelo a cinco sets entre dos de los jóvenes llamados a llegar lejos. El canadiense Denis Shapovalov (12º mundial ) se impuso al italiano Jannik Sinner (32º) por 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4, en cuatro horas de combate.

-- Resultados del Abierto de Australia:

- Individual masculino - Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-1, 6-2

Frances Tiafoe (USA) a Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/5), 6-2, 6-2

Reilly Opelka (USA) a Yen-Hsun Lu (TPE) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3

Taylor Fritz (USA/N.27) a Albert Ramos (ESP) 7-6 (8/6), 3-6, 6-2, 7-6 (8/6)

Stanislas Wawrinka (SUI/N.17) a Pedro Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4

Márton Fucsovics (HUN) a Marc Polmans (AUS) 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (3/7), 6-3

Corentin Moutet (FRA) a John Millman (AUS) 6-4, 6-7 (4/7), 3-6, 6-2, 6-3

Milos Raonic (CAN/N.14) a Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Emil Ruusuvuori (FIN) a Gael Monfils (FRA/N.10) 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Pedro Martínez (ESP) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 6-1

Alexander Bublik (KAZ) a Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 7-5, 5-7, 6-4

Dusan Lajovic (SRB/N.23) a Sergiy Stakhovsky (UKR) 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4

Adrian Mannarino (FRA/N.32) a Dennis Novak (AUT) 6-2, 6-4, 7-6 (7/2)

Miomir Kecmanovic (SRB) a Kamil Majchrzak (POL) 6-2, 6-4, 6-3

Maxime Cressy (USA) a Taro Daniel (JPN) 7-6 (7/1), 7-6 (7/3), 6-4

Alexander Zverev (GER/N.6) a Marcos Giron (USA) 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.3) a Mikhail Kukushkin (KAZ) 7-6 (7/2), 6-2, 6-3

Dominik Koepfer (GER) a Hugo Dellien (BOL) 7-5, 6-2, 6-4

Nick Kyrgios (AUS) a Frederico Silva (POR) 6-4, 6-4, 6-4

Ugo Humbert (FRA/N.29) a Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-3, 6-4, 6-7 (3/7), 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.18) a Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-2, 7-6 (7/5)

Alex Bolt (AUS) a Norbert Gombos (SVK) 6-2, 6-2, 4-6, 6-3

Jiri Vesely (CZE) a Kimmer Coppejans (BEL) 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3, 6-3

Pablo Carreño-Busta (ESP/N.15) a Kei Nishikori (JPN) 7-5, 7-6 (7/4), 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.11) a Jannik Sinner (ITA) 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

Bernard Tomic (AUS) a Yuichi Sugita (JPN) 3-6, 6-1, 4-1 y abandono

James Duckworth (AUS) a Damir Džumhur (BIH) 6-3, 6-2, 6-4

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.20) a Cedrik-Marcel Stebe (GER) 6-2, 6-4, 6-2

Egor Gerasimov (BLR) a Benoît Paire (FRA/N.25) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5), 7-5

Aslan Karatsev (RUS) a Gianluca Mager (ITA) 6-3, 6-3, 6-4

Alexandre Muller (FRA) a Juan Ignacio Londero (ARG) 4-6, 6-3, 6-0, 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.8) a Elias Ymer (SWE) 7-6 (7/3), 6-4, 2-6, 6-2

