Buenos Aires comienza a testear a los docentes antes del regreso a clases

Trabajadores de la Salud realizan pruebas de la Covid-19 a docentes hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Alday Estevez

Buenos Aires, 8 feb (EFE).- La ciudad de Buenos Aires arrancó este lunes los operativos para testear a todo el personal docente y no docente de nivel inicial, primario y secundario antes del regreso a las clases presenciales, previsto para el próximo miércoles 17 de febrero.

Según expresó el Gobierno porteño, las autoridades sanitarias de la ciudad tendrán la capacidad de testear a la "totalidad" de los trabajadores de la educación, tanto docentes como no docentes de centros públicos y privados, y los resultados se informarán en un plazo de entre doce y catorce horas.

En un principio, estos test se realizarán cada quince días "de forma voluntaria" y los trabajadores deberán pedir turno en la página web del Ministerio de Educación, donde tendrán que elegir el día, la hora y el lugar para realizarse la prueba.

"Están dadas las condiciones y la necesidad, sobre todo de los chicos, de volver a recuperar todo lo que se ha perdido durante el año pasado (...). No hay motivos que justifiquen no abrir nuevamente las escuelas", expresó la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, en declaraciones al canal noticioso TN.

La vuelta a las aulas fue objeto de polémica durante semanas, debido a las divergencias entre el Gobierno porteño y los sindicatos docentes, que querían garantizar la seguridad del personal educativo contra el contagio en el retorno a las escuelas.

En ese sentido, Acuña aseguró que hubo un "diálogo fuerte con todos" y que el Ejecutivo y los gremios se pusieron de acuerdo "en muchos puntos", por lo que no cree que haya "mucho inconveniente".

"Hay algún sindicato que se manifiesta en contra, pero es minoritario. La gran mayoría vinieron acompañando el proceso, pero es responsabilidad del Ejecutivo tomar la decisión de tener estos protocolos, que ya están en las escuelas trabajándose", aseveró la ministra.

Las pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 se realizan en tres centros logísticos distribuidos por la capital argentina: el más grande de ellos, en el predio ferial de la Rural, y los otros dos, en la Usina del Arte y en la Sede Comunal 7.