Brasil supera las 232.000 muertes de covid tras sumar 636 en 24 horas

Sao Paulo, 8 feb (EFE).- Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, superó este lunes las 232.000 muertes por la covid-19 tras sumar 636 decesos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud.

Según el último balance,, Brasil ha registrado hasta la fecha 9.548.079 casos de coronavirus, tras contabilizar 23.439 contagios en el último día, pese a que los números suelen ser inferiores los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para contabilizar los datos.

Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con el mayor número de decesos vinculados al coronavirus, después de Estados Unidos, y el tercero con más infectados, tras EE.UU. e India.

La tasa de mortalidad en el país se mantiene en los 110 óbitos por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia acumulada llega ya a los 4.544 casos por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, 8,44 millones de personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que otras 868.264 siguen bajo acompañamiento médico.

EL SUPREMO PIDE QUE SE DEFINAN LAS PRIORIDADES EN LA VACUNACIÓN

El Tribunal Supremo de Brasil (STF) pidió este lunes que el Gobierno defina el orden de preferencia de la vacunación en el país debido a las divergencias registradas en diversos estados y municipios.

El Plan Nacional de Vacunación establece que 77,2 millones de personas pertenecen a grupos prioritarios, pero, de acuerdo con el magistrado Ricardo Lewandowski, no está claro qué grupos deberían de tener preferencia.

"Por lo que parece, faltan parámetros aptos para guiar a los agentes públicos en la difícil tarea de decisión ante la enorme demanda y la escasez de las vacunas", resaltó el juez.

EL ESTADIO PACAEMBÚ, PALCO DE VACUNACIÓN SOBRE RUEDAS

El Pacaembú, uno de los principales estadios de la ciudad, se convirtió este lunes en palco de la vacunación sobre ruedas en Sao Paulo, la urbe más poblada de Brasil con 12 millones de habitantes.

Cientos de vehículos hicieron fila a las puertas del Pacaembú, donde fueron vacunados ancianos mayores de 90 años, entre ellos Margarita Rebechi, quien afirmó estar "feliz" y "contenta" tras recibir la primera dosis.

"Estoy muy feliz, muy contenta. No dolió nada", señaló en declaraciones a Efe.

Nicolas Escuro, por su parte, expresó su emoción tras acompañar a sus dos abuelos para que recibieran la primera dosis del antígeno.

"No sé si la pandemia va a acabar este año, pero ya es un gran paso estar hoy aquí. Es el primer paso para comenzar a terminar", sostuvo.

Además del Pacaembú, la Alcaldía de la capital paulista también puso a disposición para la vacunación sobre ruedas el estadio Arena Corinthians y el Autódromo de Interlagos de Fórmula Uno, entre otros espacios.