Brasil.- Cvirus.- Sanidad confirma 479 casos de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad hasta 479 casos confirmados de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña.



En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo de Sanidad ha señalado que las autoridades sanitarias "saben que hay más casos de la variante británica pero no han sido notificados oficialmente". En cuanto a los de la sudafricana, se trata de dos personas que viajaron desde el país sudafricano que en principio "no habrían producido ningún caso secundario".



El caso con la cepa brasileña procede de una persona de Manaos, uno de los lugares con mayor incidencia en Brasil, que fue identificada en el aeropuerto en su entrada a España, "puesta en cuarentena y secuenciadas sus muestras". "En principio no debería haber producido transmisión a nuestro país. Esta persona venía con resultado negativo previo a su viaje, no estaba en una fase de alto riesgo de transmisión", ha indicado.



De la misma forma, Simón ha advertido de un "aumento progresivo" en las secuenciaciones en los que falla la detección de la proteína S del coronavirus, la mutada en la variante británica. Sin embargo, estos errores se dan en "menos del 1 por ciento en algunas comunidades autónomas hasta el 50 pro ciento en otros territorios". "Tenemos una importantísima variabilidad, lo que todavía no permite identificar este fallo como marcador de la variante", ha explicado, fijando en "finales de febrero o la primera quincena de marzo" como la fecha en la que este fallo sí podría ser un indicativo claro de variante británica.



Simón ha detallado que existe "información preliminar" de que en algunos municipios de Madrid podría haber mayor prevalencia de la variante británica, pero ha precisado que "son territorios pequeños". "No es la que más prevalencia tiene como comunidad. Pero no tenemos comunidades con información global en los que los contagios por la variante británica en la comunidad sea predominante", ha resaltado, puntualizando que el campo de Gibraltar, por ejemplo, es uno de los lugares más afectados por esta nueva cepa.



"DESCENSO" PERO INCIDENCIA "MUY ELEVADA"



Sobre la evolución general de la pandemia, Simón ha celebrado el "período de descenso", pero ha advertido de que los datos de incidencia de 667 positivos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas siguen siendo "muy elevados". "Es cierto que estamos descendiendo, si bien la tendencia es favorable, no se puede pensar que estamos en niveles de riesgo bajo. Seguimos estando en niveles muy muy altos", ha criticado.



El epidemiólogo prevé que "en los próximos días se mantenga la tendencia descendente", pero ha apuntado que "ahora mismo prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en situación de muy muy alto riesgo". "Los datos de hoy son ligeramente menores en cuanto a ocupación de UCI con respecto a la semana pasada. Pero estamos todavía con una presión enorme con un 43 por ciento de ocupación a nivel nacional", ha lamentado.



En este contexto, no ha descartado que llegue una cuarta oleada de la pandemia una vez se venza esta tercera. "Por su puesto que es posible que haya una cuarta ola. Si hay una cuarta ola, va a haber más personas inmunes, cada semana que pasa hay 400.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, la probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida es cada vez menor. Es probable que tengamos una ola de menor envergadura y mucho más lenta, que nos dé margen para tomar medidas", ha argumentado.