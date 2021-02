Borrell: "Rusia se está desconectando progresivamente de Europa"

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, considera "lamentable" que las autoridades rusas no hayan aprovechado su reciente viaje a Moscú para tener un diálogo "más constructivo" con la UE, constata que ambas partes "se están distanciando" y cree que "Rusia se está desconectando progresivamente de Europa". EFE/EPA/JOHN THYS /Archivo

Bruselas, 7 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, considera "lamentable" que las autoridades rusas no hayan aprovechado su reciente viaje a Moscú para tener un diálogo "más constructivo" con la UE, constata que ambas partes "se están distanciando" y cree que "Rusia se está desconectando progresivamente de Europa".

En un artículo titulado "Mi visita a Moscú y el futuro de las relaciones UE-Rusia", que publica este domingo en su blog "Una ventana al mundo", Borrell afirma que "estamos en una encrucijada", ya que "las decisiones estratégicas que se tomen hoy determinarán las dinámicas de poder internacionales en el siglo XXI".

LA UE TENDRÁ QUE "SACAR LAS CONCLUSIONES"

"Las autoridades rusas no quisieron aprovechar esta oportunidad para tener un diálogo más constructivo con la UE. Esto es lamentable y tendremos que sacar las conclusiones", escribe el jefe de la diplomacia europea.

En su artículo, Borrell menciona expresamente su rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que fue "organizada de forma agresiva", dice, y la expulsión de tres diplomáticos de la UE durante su visita del 4 al 6 de febrero.

Rusia declaró el viernes pasado persona non grata a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por presuntamente acudir a las protestas antigubernamentales en apoyo al encarcelado y condenado líder opositor Alexéi Navalni, acusaciones que Borrell tacha de "infundadas".

"Le pedí al ministro Lavrov que revocara esta decisión, pero fue en vano", indica Borrell.

La UE ha condenado la detención y la pena contra Navalni a tres años y ocho meses de cárcel y ha pedido su libertad inmediata e incondicional, así como la de los miles de manifestantes que las autoridades rusas han encarcelado por protestar contra el trato del gobierno ruso al líder opositor, quien regresó recientemente a su país tras recuperarse en Alemania tras un envenenamiento del que acusa directamente al presidente ruso, Vladimir Putin.

"En ocasiones, la discusión con mi homólogo ruso alcanzó altos niveles de tensión, ya que pedí la liberación inmediata e incondicional del señor Navalni, así como una investigación completa e imparcial sobre su intento de asesinato", desvela Borrell, cuyo equipo tuvo contactos con el "círculo cercano" del líder opositor para expresae el "apoyo" de la UE.

"Desafortunadamente, no pude encontrarme con él porque estaba siendo juzgado durante mi visita", añade el jefe de la diplomacia europea, en alusión a un segundo juicio a Navalni el viernes.

Antes de abandonar este sábado Moscú, Borrell quiso expresar el apoyo de la UE a los derechos humanos y las libertades políticas "rindiendo homenaje a Boris Nemtsov, una figura destacada de la oposición, en el puente donde fue asesinado hace seis años" en la capital rusa, donde depositó una ofrenda floral.

Después, regresó a Bruselas con una "profunda preocupación por las perspectivas de desarrollo de la sociedad rusa y las opciones geoestratégicas de Rusia".

"EUROPA Y RUSIA SE ESTÁN DISTANCIANDO"

"Mi encuentro con el ministro Lavrov y los mensajes enviados por las autoridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia se están distanciando. Parece que Rusia se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial", concluyó.

En ese sentido, mantuvo que "nos encontramos en una encrucijada", ya que las decisiones estratégicas que se tomen hoy determinarán las dinámicas de poder internacionales en el siglo XXI, y especialmente si se avanzará hacia modelos "más cooperativos o más polarizadas".

Borrell está convencido de que la Unión Europea puede influir en el curso de los acontecimientos, y para ello necesita tener "una visión y unos objetivos claros", así como "un intenso compromiso diplomático, respaldado por nuestros múltiples medios de acción exterior y proyección de influencia".

Avanza que llevará este asunto al próximo Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, y "corresponderá a los estados miembros decidir los próximos pasos, y sí, estos podrían incluir sanciones".

Pese a los sinsabores de su visita a Moscú, Borrell no se arrepiente de haber ido: "Si queremos un mundo más seguro para el mañana, tenemos que actuar con decisión hoy y estar preparados para asumir algunos riesgos", concluye.