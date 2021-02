Bono de EE.UU. a 30 años alcanza rentabilidad del 2% por estímulo e inflación

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen. EFE/EPA/Stefani Reynolds/Archivo

Nueva York, 8 feb (EFE).- La rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó este lunes el 2 % por primera vez desde hace un año debido a las medidas de estímulo monetario y fiscal, que alimenta unas perspectivas de inflación al alza.

En los primeros compases de las operaciones del lunes, el bono a 30 años superó temporalmente el 2 % para seguidamente situarse ligeramente por encima del 1,97 %.

Desde finales del año pasado el rendimiento de más alta madurez en bonos del Tesoro estadounidense ha aumentado alrededor de 36 décimas porcentuales.

Las políticas de estímulo y la expectativa de que un tercer paquete de ayudas a los estadounidenses para hacer frente a la crisis de la pandemia sea aprobado en las próximas semanas eleva las perspectivas de inflación y de salida del bache económico para la primera economía mundial.

Eso ha llevado a subidas tanto en el rendimiento del bono a 10 años, que ronda el 1,17 %, 59 décimas porcentuales por encima de su menor rentabilidad en 2020, como a 30 años, un indicador de que los inversores esperan un repunte económico sólido.

No obstante, varios economistas han alertado de que la masiva inyección de estímulo monetario por parte de la Reserva Federal, así como los programas de estímulo fiscal, que podrían resultar en la entrega de unos 3.000 dólares en cheques de ayuda para cada estadounidense, están elevando el riesgo de una fuerte inflación por encima del 2 % marcado por la Fed.

Durante los primeros meses de la crisis de la pandemia del coronavirus en la primavera de 2020, la curva de rendimiento, que muestra la rentabilidad en diferentes niveles de madurez, estuvo invertida debido a la mayor demanda por deuda a corto plazo, un signo de recesión y cambio de ciclo económico, algo que ya no sucede.

La inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de alimentos y energía, aumentó un 1,6 por ciento en tasa anualizada.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró este fin de semana que la prioridad de la administración de Joe Biden será mejorar el mercado de trabajo y buscar el pleno empleo, y consideró que existen las herramientas para hacer frente a un aumento demasiado alto de la inflación si ésta se materializa.

El que fuera secretario del Tesoro con Bill Clinton, el economista Larry Summers, ha asegurado que Estados Unidos se arriesga a provocar unas presiones inflacionarias no vistas en una generación, con negativas consecuencias para la estabilidad financiera y el valor del dólar.