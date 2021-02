Bolivia.- El Constitucional de Bolivia confirma que las elecciones regionales serán el 7 de marzo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Sala Constitucional Cuarta de La Paz ha rechazado este lunes el recurso que solicitaba un aplazamiento de las elecciones regionales de Bolivia, que se celebrarán finalmente en la fecha prevista, el 7 de marzo.



El recurso fue interpuesto por el candidato de Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Amílcar Barral, con el argumento del riesgo de contagios por el del coronavirus.



"Niegan acción popular para suspensión temporal de las elecciones. Uno de los motivos es que no demostré que yo me haya contagiado del coronavirus votando o en elecciones. La justicia peor que nunca. Dimos la pelea, tranquilos de conciencia", ha apuntado Barral en sus redes sociales.



La semana pasada el tribunal señalado admitió el recurso presentado por Barral, quien argumentó que se debía cumplir con lo establecido en el Artículo 135 de la Constitución y por tanto prevalecer el derecho a la salud y la vida.



Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, argumentó que ya se tiene la experiencia de elecciones en época de pandemia y que hay diversas medidas para que no representen un riesgo. Además destacó que las recientes elecciones presidenciales no elevaron la tasa de contagios.