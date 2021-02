AMP.- Coronavirus.- El presidente de Perú, tras la llegada de las primeras vacunas: "Será una tarea larga y difícil"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente peruano, Francisco Sagasti, ha expresado este lunes tras la llegada de las primeras 300.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se trata del "comienzo de una tarea larga y difícil".



No obstante, ha recalcado que "no quedará nadie sin vacunar" en el país y que el Gobierno cumplirá con el compromiso de importar más vacunas para hacer frente a la pandemia.



"Ya está en territorio nacional el primer lote de Sinopharm que forman parte del millón de dosis que informamos hace unos días. A diez días de cumplir 3 meses de gobierno transición y de emergencia estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con todo el país de luchar contra la pandemia del COVID-19", ha manifestado en declaraciones a la emisora RPP.



Así, ha matizado que la vacunación comenzará con los trabajadores sanitarios, que serán los primeros en ser inmunizados. "Comenzaremos por UCI, emergencias y centros quirúrgicos. Es decir, aquellos que estén en primera línea", ha explicado antes de incidir en que "es el comienzo de una tarea (...) que no solamente es un desafío para el país sino para todo el mundo".



"Reitero que el Gobierno de transición busca devolver la confianza al pueblo peruano y la esperanza. Estas vacunas que acaban de llegar, las que llegarán la próxima semana, y el proceso de vacunación son una demostración de que los peruanos podemos trabajar juntos y salir adelante", ha dicho.



En la última jornada, el presidente, junto con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, la ministra de Exteriores, Elizabeth Astete, y la de Salud, Pilar Mazzetti, han recibido este primer lote de vacunas.



Este primer cargamento de 300.000 vacunas forma parte del acuerdo de 38 millones alcanzado entre el Gobierno peruano y el laboratorio chino, que irán llegando escalonadas a lo largo del año.



Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado en el último día 3.652 nuevos casos de coronavirus, así como 187 decesos, mientras que se han expedido en el país un total de 127 altas hospitalarias.



Con estas cifras, el total de acumulados alcanza ya 1.186.698 positivos, de los cuales 1.094.573 corresponden a pacientes que han logrado recuperarse de la enfermedad. Por otro lado, el número de víctimas mortales desde el estallido de la pandemia es ya de 42.308.