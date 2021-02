Alemania insta a los políticos a dar "ejemplo" tras vacunaciones irregulares

EFE/EPA/ANDREAS GORA/Archivo

Berlín, 8 feb (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, instó este lunes a la clase política a dar "buen ejemplo" y a no saltarse el orden de prioridades de la campaña de vacunación, después de que se descubriesen varias irregularidades en el país.

"En términos generales, lo importante es que los políticos den buen ejemplo. Esperamos que los ciudadanos tengan paciencia en esta fase difícil de la pandemia en una campaña de vacunación con dificultades y mucha escasez", afirmó en una rueda de prensa al ser interrogado al respecto.

En Alemania se han destapado en los últimos días varios casos de políticos, como el del alcalde de Halle, Bernd Wiegand, y diez de sus concejales, que se han saltado el orden de prioridades establecido a nivel nacional y se han vacunado.

Spahn apuntó que sólo se podrían producir excepciones al orden establecido por la comisión ética si al final del día sobran algunas dosis en un centro y, por la caducidad, la disyuntiva es si tirarlo o vacunar a alguna persona.

No obstante, pidió para estos casos también algún tipo de reglamentación común, para que se actúe siguiendo una sistemática y no de forma arbitraria. Sugirió la posibilidad de que sean bomberos y policías quienes se beneficien de esta opción.

El ministro eludió la cuestión de la reapertura de los colegios (con clases a distancia desde mediados de diciembre) y abogó por soluciones "flexibles y pragmáticas".

Este miércoles la cuestión estará en la agenda de la reunión que celebrará la canciller Angela Merkel con los 16 líderes regionales. Los cierres -dentro de un paquete mucho más amplio de restricciones- están aprobados tan sólo hasta el 14 de febrero.

La caída de la incidencia acumulada en todo el país es "esperanzadora", agregó, pero es preciso mantener la cautela para evitar rebotes, especialmente por el riesgo que suponen las nuevas variantes más contagiosas.

Esta evolución de la segunda ola es en parte obra del personal sanitario, argumentó el ministro de Sanidad, que anunció una segunda prima para los trabajadores en hospitales por su rendimiento durante la "prueba de resistencia" para el sistema sanitario que está suponiendo la pandemia.

Spahn se alegró de que, con lo que se sabe hasta la fecha, las tres vacunas autorizadas en la UE son "eficaces" contra las consecuencias más graves de las tres mutaciones que parecen más peligrosas (las detectadas primero en el Reino Unido, Suráfrica y Brasil).

Apostó, sin embargo, por seguir analizando y revisando la eficacia de las vacunas ante las nuevas variantes que vayan surgiendo, e incluso revisar sus fórmulas.

Alemania registró en las últimas 24 horas 4.535 nuevos contagios y 158 muertes, con lo que el país suma 2.288.545 positivos y 61.675 fallecidos con o por covid.

A principios de noviembre cerró el ocio, la cultura y la restauración. A mediados de diciembre se les unieron los comercios no esenciales y los colegios.