ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/BIDEN --UPDATED SOURCE/RESTRICTIONS

Biden participates in a virtual tour of a vaccination center

Start: 08 Feb 2021 19:30 GMT

End: 08 Feb 2021 20:30 GMT

WASHINGTON, D.C. - U.S. President Joe Biden participates in a virtual tour of the State Farm Stadium vaccination site in Glendale, Arizona.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: WHITE HOUSE HANDOUT

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: Natural/English

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com