A pesar de la derrota ante Buccaneers, Chiefs son favoritos en Super Bowl LVI

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 feb (EFE).- La derrota sufrida este domingo por los Kansas City Chiefs ante los Tampa Bay, 9-31, en el Super Bowl LV, no ha afectado al mundo de las apuestas que los siguen viendo como el equipo favorito a conseguir el título el próximo año en el Super Bowl LVI.

Aunque las cosas no le salieron bien a los Chiefs en el partido decisivo, los apostadores los vieron, al igual que a los Packers, como equipos más completos que los Buccaneers, que ante el equipo de Kansas City jugaron la mejor defensa de toda la temporada, algo que no era habitual en ellos.

El pasado febrero Tampa Bay abrió hasta 60-1 para ganar el Super Bowl LV. Los Buccaneers venían de una temporada 7-9, su tercera campaña perdedora consecutiva.

Pero adquirieron a Brady en marzo y se incendiaron al final de la temporada y los playoffs en camino al segundo título de Super Bowl de la franquicia.

Los Patriots de 2001 también estuvieron alrededor de 60-1 en la pretemporada, antes de que Brady se hiciera cargo y finalmente llevara a Nueva Inglaterra a conseguir la victoria sorpresa frente a los St. Louis Rams en el Super Bowl.

Los Baltimore Ravens y los Buffalo Bills tienen cada uno +1.200 para ganar el Super Bowl LVI, que se celebrará el 6 de febrero de 2022 en Inglewood, California.

Los Angeles Rams, con el mariscal de campo recientemente adquirido Matthew Stafford, tienen +1.300, seguidos por los San Francisco 49ers con +1.400 y los New Orleans Saints con +1.600.

Los creadores de probabilidades estarán atentos a las noticias en la temporada baja, con mariscales de campo de impacto potencialmente en movimiento, incluido Deshaun Watson de los Houston Texans, quien solicitó un intercambio.

Los Texans están 100-1 en William Hill, empatados con los New York Jets y Detroit Lions con las probabilidades más bajas de Super Bowl.

Los Philadelphia Eagles, que supuestamente están vendiendo al mariscal de campo Carson Wentz, tienen marca de 50-1. Los Jacksonville Jaguars, dueños de la primera selección general y con el nuevo entrenador Urban Meyer, están con 75-1, alejados de los favoritos al triunfo.