Triunfo de New Orleans Pelicans ante Memphis Grizzlies por 118-109

New Orleans Pelicans logró vencer como local frente a Memphis Grizzlies por 118-109 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron a domicilio contra Indiana Pacers por 113-114, por lo que tras este resultado completaron una racha de cuatro triunfos seguidos, mientras que los de Memphis Grizzlies perdieron en casa con Houston Rockets por 103-115, por lo que tras el partido acumularon cuatro derrotas seguidas. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 22 partidos disputados. Por su parte, Memphis Grizzlies se quedaría fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 18 jugados.

Durante el primer cuarto los visitantes fueron los principales líderes en el pabellón y concluyó con un 31-33. Después, durante el segundo cuarto redujeron distancias los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 29-28. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 60-61 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, que terminó con un resultado parcial de 30-30 y un total de 90-91. Finalmente, en el último cuarto también hubo varios cambios de líder en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 28-18, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 118-109 a favor del equipo local.

Durante el partido, destacó la participación de Brandon Ingram y Zion Williamson, que consiguieron 27 puntos, tres asistencias y 12 rebotes y 29 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jonas Valanciunas y Kyle Anderson, con 23 puntos, dos asistencias y siete rebotes y 21 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, New Orleans Pelicans jugará contra Houston Rockets en el Smoothie King Center. Por su parte, Memphis Grizzlies se enfrentará a Toronto Raptors en el Fedexforum.