Simeone-Coudet, contra la presión

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone. EFE/Mariscal/Archivo

Madrid/Vigo, 7 feb (EFE).- La presión aparece este lunes como un elemento más clave que nunca en el Atlético de Madrid-Celta en el Wanda Metropolitano, escenario de la partida táctica entre Diego Simeone y Eduardo Coudet; el primero por sostener la ventaja en la cima de la tabla y el segundo por romper cinco jornadas sin ganar.

Y frente a la adversidad o las circunstancias: a Simeone le faltarán este lunes al menos cuatro futbolistas, tres de ellos piezas indudables en su once tipo, si es que recupera al menos para la convocatoria a Yannick Carrasco; a Coudet le faltan resultados en las últimas cinco citas y visita al líder en su territorio.

El Atlético es la referencia de este curso en la Liga, con sus 15 victorias en las últimas 16 jornadas, sus 45 de 48 puntos en ese tramo, sus 50 de 57 hasta ahora en 19 choques, sus ocho triunfos consecutivos en el campeonato, sus 26 encuentros oficiales invicto en su estadio, donde no pierde desde el 1 de diciembre de 2019...

Y por su liderato irrebatible, que le otorga un margen hoy por hoy de tres derrotas al Atlético, tan solvente en la cima de la clasificación, inaccesible para cualquiera desde hace nueve citas, como lo es ante la portería contraria Luis Suárez, goleador catorce veces en 16 jornadas y en nueve ocasiones en las ocho últimas.

Son algunos de los imponentes registros del bloque dirigido por Diego Simeone, pero que también siente dificultades en los episodios más recientes del campeonato; por ejemplo la cantidad de goles en contra que ha recibido en las últimas nueve jornadas, ocho, una vez que en todo el tramo anterior de diez duelos había encajado dos.

O la sanción de Kieran Trippier, suspendido a nivel mundial y hasta el próximo 28 de febrero por la Federación Inglesa, o, sobre todo en estas últimas dos semanas, la incidencia reciente de la Covid-19, que priva por ahora a Simeone de contar con tres jugadores: Mario Hermoso, Joao Félix y Moussa Dembélé. Ya dispone de Yannick Carrasco, aunque con la merma de los diez días sin fútbol que ponen en duda si entrará o no de inmediato en la convocatoria.

Pero Simeone dispone de una amplitud y unos recursos variados para suplir prácticamente cualquier ausencia. No hay mejor demostración con el once que propondrá este lunes contra el Celta.

En él entrará Ángel Correa para suplir en la delantera a Joao Félix, se mantendrá Saúl Ñíguez por el carril izquierdo, seguirá Felipe Monteiro para ocupar el hueco de Mario Hermoso e irrumpirá Geoffrey Kondogbia en el medio centro, una vez que Marcos Llorente trasladará de nuevo su posición al carril derecho, como en Cádiz. Sime Vrsaljko no completa un entrenamiento entero desde el jueves.

Simeone mantiene inalterables siete nombres básicos en el esquema ante el Celta: el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; los centrocampistas Koke Resurrección y Thomas Lemar; el goleador Luis Suárez y el polivalente Marcos Llorente.

Enfrente, en el Celta, el regreso del centrocampista Denis Suárez, que no pudo viajar a Granada por estar en contacto con un positivo de coronavirus, permitirá a Coudet alinear su once de gala en el Metropolitano, a donde Iago Aspas llegará con más ritmo tras reaparecer el pasado fin de semana después de un mes de baja.

El Celta confía en convertirse en el primer equipo en doblegar esta temporada a los de Simeone en su estadio, para lo que necesitará recuperar su mejor versión, la que exhibió en los primeros partidos de la era Coudet, cuando encadenó cinco victorias y un empate que lo mandaron del último puesto de la clasificación a rozar la zona europea.

Los celestes todavía no han ganado en este 2021, en lo que influyó, sin duda, la lesión muscular del internacional español Iago Aspas, que este lunes se reencontrará con el uruguayo Luis Suárez, su cicerón en Liverpool, el jugador diferencial del líder de LaLiga.

Al goleador gallego lo acompañará Santi Mina en la línea de ataque, ya que su entrenador todavía no ve a los recién llegados Augusto Solari y Facundo Ferreyra para formar en el once inicial, que será el mismo que alineó en Los Cármenes con la única novedad de la entrada de Denis Suárez por Fran Beltrán en la línea de tres volantes que completan Nolito y Brais Méndez.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Felipe, Saúl; Koke, Kondogbia, Lemar; Correa y Luis Suárez.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Mina y Aspas.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00.

Puestos: Atlético Madrid (1º, 50 puntos); Celta (10º, 25 puntos).

La clave: La eficacia de la presión en campo contrario.

El dato: Diego Simeone logró su primer punto como entrenador, entonces en el Racing Club, frente a Coudet, entonces centrocampista de Rosario Central, el 11 de marzo de 2006.

La frase: Coudet: "Siento admiración por Simeone, es un ejemplo".

El entorno: La Covid-19 afecta todavía a tres jugadores del Atlético (Mario Hermoso, Joao Félix y Moussa Dembélé).