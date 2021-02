Shiffrin defiende en Cortina un trono al que apuntan Pinturault y Vlhova

Mikaela Shiffrin. EFE/EPA/ANDREA SOLERO/Archivo

Madrid, 7 feb (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, gran triunfadora hace dos años en los Mundiales de esquí alpino de Are (Suecia), defenderá en los de Cortina d'Ampezzo, que arrancan este lunes en la citada estación italiana, un trono que desean el francés Alexis Pinturault y la eslovaca Petra Vlhova, que esta temporada comandan la Copa del Mundo y que por ese motivo apuntarán alto en las pistas que albergaron los Juegos Olímpicos de 1956.

Pinturault, de 29 años, intentará revalidar este lunes, en la primera prueba de los campeonatos, el título mundial de combinada logrado hace dos años en Suecia, donde capturó su última gran medalla el austriaco Marcel Hirscher, oro en eslalon en la que fue su última temporada en activo: en la que elevó a ocho su propio récord de triunfos finales en la Copa del Mundo. Vlhova -al igual que Shiffrin, de 25- defiende el título de gigante y también aspira a todo en la combinada, en el paralelo -disciplina que debuta en los campeonatos- y en el eslalon.

SHIFFRIN, A POR SU QUINTO ORO SEGUIDO EN ESLALON

Será Shiffrin la que salga a por todas en esta última disciplina, en la que se puede convertir en la primera de la historia moderna en ganar cinco títulos (en su caso, seguidos) en idéntica modalidad.

De entre el resto, sólo ha habido gente que ha enlazado tres oros seguidos. Y para mejorar los números de la súper-campeona de Vail (Colorado) hay que remontarse a los años 30, a la Alemania nazi y a Christl Kranz, que ganó seis veces seguidas -cuando los Mundiales eran anuales- oro en combinada. En una época en la que el oro olímpico (que la germana ganó en casa, en los Juegos de Garmisch- Partenkirchen de 1936) también equivalía al título mundial.

Shiffrin, que el año pasado no ganó por cuarta vez seguida la Copa del Mundo, al perderse numerosas pruebas por la repentina muerte de su padre -Jeff-, y debido a las posteriores cancelaciones por la pandemia cuando iba a regresar a la competición, después, no ha competido esta temporada en pruebas de velocidad. La estadounidense, que también es favorita en gigante, disputará asimismo la combinada y el martes defenderá el título de supergigante que ganó en Are.

BRIGNONE, PARIS Y BASSINO, ESPERANZAS LOCALES EN CORTINA

El gran Globo de Cristal que se le escapó a Shiffrin la pasada temporada se lo acabó llevando la italiana Federica Brignone, una de las grandes esperanzas de éxito de la afición local: en los primeros Mundiales de la historia que se disputarán sin público, por culpa del covid-19.

Dominik Paris, que viene de ganar, el pasado viernes, el descenso de Garmisch, optará de nuevo a todo en las pruebas de velocidad. Y Marta Bassino, que con cuatro victorias lidera la Copa del Mundo de gigante, saldrá como teórica favorita al oro en esta disciplina.



"SUPERGIGANTE" LARA GUT, CON ENTRENADOR ESPAÑOL

Shiffrin intentará defender el título de 'súper' con permiso de la suiza Lara Gut, ganadora de la Copa del Mundo en 2016 y que esta temporada va segunda en la general; gracias, sobre todo, a las cuatro victorias que cuenta: todas en esa disciplina.

A Gut -que a los 29 años vive una segunda juventud y que también optará al podio en el gigante y en el descenso- la entrena un español, José Luis Alejo. El granadino señaló, en una entrevista con Efe, que la campeona suiza "tiene mucha determinación" y que es "muy profesional y muy exigente".

SUIZA, A CONFIRMAR EL PAPEL HEGEMÓNICO DEL QUE DESPLAZÓ A AUSTRIA

Gut será uno de los pilares básicos en el equipo de Suiza, que la temporada pasada, coincidiendo con la retirada de Hirscher, ganó -después de que lo hiciese 30 años de forma ininterrumpida Austria- la Copa de las Naciones. Michelle Gisin, tercera en la general de la Copa del Mundo, puede optar a todo en eslalon, gigante y combinada, disciplina en la que se proclamó campeona olímpica hace tres años en PyeongChang (Corea del Sur). Y con Corinne Suter hay que contar siempre en las pruebas de velocidad.

Al igual que con Beat Feuz, ganador de las tres últimas Bolas de Cristal y oro mundial hace cuatro años ante su afición en St.Moritz, que será favorito en el descenso. El versátil Marco Odermatt, que ya es segundo en la general de la Copa del Mundo y que con 23 años apunta al estrellato, estará al quite en la perla de los Dolomitas.

Austria, gran potencia histórica respiró, al menos, el sábado: Vincent Kriechmayr encabezó un 'doblete' austriaco por delante de Matthias Mayer, oro olímpico de descenso en Sochi'14 (Rusia) y de 'súper' en PyeongChang'18.

LOS 'VIEJOS ROCKEROS' NUNCA DEJAN DE ESQUIAR MIRANDO AL PODIO

Paris, Feuz y Mayer coparon el podio en el último descenso, el de Garmisch. En el que los siete primeros clasificados superaron -algunos con creces- la treintena.

El francés Johan Clarey, décimo ese día y cuarto en la clasificación de la disciplina, optará al podio de descenso a los 40 años.

KILDE Y GOGGIA, GRANDES AUSENTES; LEDECKA, SIEMPRE AL QUITE

Se perderán los Mundiales el noruego Aleksander Aamodt Kilde, último ganador de la gran Bola de Cristal; que, cuando estaba completando una gran temporada, el mes pasado se lesionó en Reiteralm (Austria); y la italiana Sofia Goggia, oro olímpico de descenso, líder destacada de la Copa de la disciplina -con cuatro victorias este curso- y que era la señalada para optar al título en la mítica pista 'Tofana'. La campeona de Bérgamo se lesionó en Garmisch, justo antes de la última carrera previa a los Mundiales.

En Cortina no habrá que descartar a la checa Ester Ledecka, que en PyeongChang marcó un hito, al convertirse en campeona olímpica en dos deportes diferentes: snowboard (gigante paralelo) y el esquí alpino, en el que ganó el 'super'. La estelar deportista de Praga apuntará alto en esa disciplina y en el descenso.

Los austriacos Marco Schwarz y Manuel Feller, el francés Clement Noel y los noruegos Sebastian Foss-Solevaag y Henrik Kristoffersen -cuya reacción esperan en su país- optarán al oro en el eslalon masculino que cerrará los campeonatos, el próximo 21 de enero.

DEL CAMPO Y SALARICH ENCABEZAN EL EQUIPO ESPAÑOL EN CORTINA

El vizcaíno Juan del Campo y el barcelonés Quim Salarich, olímpicos en los últimos Juegos, los de PyeongChang'18, encabezan el equipo español que competirá en Cortina d'Ampezzo, que arrancan el próximo lunes en la citada estación italiana.

Tanto Del Campo, como Salarich disputarán el eslalon, en la que también participará el aranés Alex Puente, olímpico en Sochi'14 (Rusia) y que compitió hace dos años, al igual que los anteriores, en Are. El barcelonés Albert Ortega debuta en Mundiales y será el que más pruebas dispute, ya que está inscrito en combinada, gigante y 'super', según dijo a Efe el italiano Corrado Momo, seleccionador español.

El guipuzcoano -del club de esquí Navarra- Adur Etxezarreta, que también fue mundialista hace dos años en Are, disputará en los de Cortina las dos pruebas de velocidad: el descenso y el supergigante. Y la gerundense Nuria Pau competirá en el gigante femenino.

Adrian R. Huber