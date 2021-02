Reino Unido confía en haber inmunizado a los mayores de 50 años para mayo

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 7 feb (EFE).- El responsable de las vacunas contra la covid-19 en el Reino Unido, Nadhim Zahawi, se mostró este domingo "confiado" en que todos los mayores de 50 años del país habrán sido vacunados "para mayo" y dijo que se están administrando casi un millar de vacunas por minuto.

"Tengo confianza en que cumpliremos con nuestro objetivo para mediados de febrero de vacunar a los cuatro grupos más vulnerables (...) y también cumpliremos el de (proteger a) los grupos del uno al nueve para mayo", apuntó Zahawi en una entrevista con la BBC.

Hasta el pasado viernes, cuando también un portavoz del Ejecutivo expresó este mismo mensaje, el Gobierno se había limitado a indicar que los primeros nueve grupos prioritarios serían inmunizados "para la primavera".

Zahawi consideró que se trata de un objetivo "duro" pues "muchas personas que son clínicamente extremadamente vulnerables tienen que ser contactadas por sus médicos de cabecera y algunos no pueden viajar".

El político apuntó además a la posibilidad de que se pueda llegar a requerir vacunas anuales o "refuerzos en otoño" para combatir las distintas variantes de la covid-19.

Las palabras del responsable de vacunas coincidieron con el anuncio del Gobierno británico que indicó hoy que se ofrecerán más test rápidos para detectar coronavirus en lugares de trabajo para empleados que no tienen la opción de trabajar desde su casa durante el confinamiento.

Esas pruebas que se pondrán a disposición de empresas que tengan más de 50 empleados podrán producir resultados en menos de 30 minutos.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, urgió a las empresas a aceptar la oferta del Ejecutivo a fin de "frenar la propagación del virus" en un momento en que este país sigue registrando cifras altas de contagios diarios.

Según los últimos datos oficiales, el conjunto del país ha registrado 18.262 nuevos positivos en 24 horas y 828 fallecimientos por el virus, que elevan el total de muertes a 112.192 desde el inicio de la pandemia.

"Cuando te planteas que alrededor de uno de cada tres ciudadanos tiene el virus y no muestra síntomas y podría infectar a otros sin saberlo, queda claro por qué es tan esencial centrarse en los test para aquellos asintomáticos", apuntó el ministro.