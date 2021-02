01/01/1970 Raquel Bollo: "Isabel Pantoja ha perdido la cabeza". MADRID, 7 (CHANCE) Situada en el punto de mira por saltarse las medidas restrictivas de las autoridades sanitarias, Raquel Bollo se sienta en el plató de 'Domingo Deluxe' para dar explicaciones sobre su actitud irresponsables en el cumpleaños de su nieta. Reconociendo su error, Raquel comienza pidiendo perdón durante su intervención: "Solo me queda pedir disculpas, asumo todas la responsabilidad porque soy adulta, no hay justificación alguna, fui una irresponable total en ese momento. No puedo justicifar nada, solo asumir las responsabilidades, la culpa. La Covid no es un tema ajeno a mí, pido disculpas".Sobre las críticas que ha recibido de algunos de sus ex compañeros de programa, Raquel se defiende: "No me considero una sinvergüenza por haber celebrado la fiesta, pero fue un gran error". Ante otras de sus infracciones que se han filtrado al programa como aparcar su coche en una plaza de minusválidos, Raquel se excusa: "Aparqué mi coche en una plaza para minusvalidos, pero fueron solo unos segundos".Poniéndose de manifiesto la mala relación que mantiene con Rafa Mora y Kiko Matamoros en la actualidad, Raquel se enzarzó en una grave discusión con Rafa al que le echó en cara: "A tí te dieron una silla en 'Sálvame' por decir que te habías acostado conmigo y luego pedirme perdón".Hablando del complicado momento que viven Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Raquel Bollo explica su posición ante esta sitiacuón: "Puede estar cargado de razón pero privadamente. Yo he halabdo con ella por WhatsApp, telefonicamente no. Ella no quiere hablar de ese tema, cuando le hablas de otras cosas sí que contesta. Le he hablado de mis nietas y sí que me ha contestado". Sobre las conversaciones que la tonadillera ha tenido con algunos periodistas como Paloma García Pelayo, Raquel reconoce que no entiende esa actitud: "Me parece muy feo que Isabel Pantoja se comunique con determinados periodistas".Aunque Raquel reconoce que le t



