Paloma Cuevas recuerda el primer paseo con su hija Bianca

MADRID, 7 (CHANCE)



Paloma Cuevas sigue estando en un segundo plano y son pocas las publicaciones que hace en su Instagram, pero últimamente está recordando momentos del pasado con sus padres que nos hacen recapacitar sobre cómo se encuentra la expareja de Enrique Ponce. Todavía no ha roto su silencio y nadie sabe cómo se encuentra la diseñadora en estos momentos en los que ha tenido que seguir su vida sin el amor de su vida.



Hoy, Paloma Cuevas ha colgado en su perfil de Instagram una imagen de hace años, en la que vemos cómo fue su primer paseo con su hija Bianca y es que parece que la expareja del torero está viviendo de recuerdos en estos últimos meses, porque como bien decimos, la diseñadora no hace otra cosa que recordar momentos del pasado con anhelo: "Mi primer paseo con Bianca... es difi*cil expresar la felicidad que atesora el corazo*n de una madre ese di*a. ¡¿Co*mo describir la magnitud del sentimiento que entran*a el hecho de ver el sol iluminar la carita de tu bebe* por primera vez?!".



De esta manera, Paloma Cuevas vuelve a dejar claro que lo más importante para ella ahora y siempre son sus hijas, las que están sufriendo también la separación de sus padres y la nueva vida de Enrique Ponce con Ana Soria. Alejada del foco mediático, parece que la diseñadora no quiere entrar en polémicas mediáticas y sigue guardando silencio sin querer desvelar cómo se encuentra tras su separación.