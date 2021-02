Nueva York investigará supuestos abusos sexuales de director de ONG

En la imagen, el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio. EFE/ Giorgio Viera/Archivo

Nueva York, 7 feb (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha pedido la apertura de una investigación por las denuncias sobre supuestos abusos sexuales cometidos por el director ejecutivo de una ONG encargada de ofrecer amparo a personas sin techo en la ciudad, informa el periódico The New York Times, que horas antes hizo públicas estas denuncias.

Se trata de Victor Rivera, el máximo responsable de la asociación sin ánimo de lucro "Bronx Parent Housing Network", que, según el Times, maneja una red de refugios para personas sin hogar que ha recibido más de 274 millones de dólares en fondos de la ciudad desde 2017.

El rotativo, publicó que Rivera supuestamente aprovechó su poder e influencia para abusar sexualmente de al menos 10 mujeres, así como para enriquecerse él y su familia.

The New York Times sostiene que cuando el pasado jueves pidió a la organización una reacción sobre las acusaciones vertidas sobre el activista, esta decidió apartar temporalmente a su director y decidió contratar un investigador para indagar en las alegaciones presentadas.

Preguntado por el diario, Rivera respondió con un comunicado en el que asegura que siempre ha tratado "con dignidad y respeto" a las mujeres de la ONG con las que ha trabajado y calificó las acusaciones de "injustas y sin fundamento".

El diario recoge varios testimonios de mujeres que hacían uso de los servicios de la asociación o que trabajaban en ella.

Cinco de las mujeres sostienen que vivían en alguno de los refugios que supervisaba la ONG de Rivera cuando él se aproximó a ellas pidiéndoles sexo.

Los casos se remontan a 2016 y en varios de ellos, las supuestas víctimas aseguran que denunciaron su comportamiento a una agencia estatal, a la línea telefónica para denunciar estos abusos y, al menos en una ocasión, a la policía.

Se calcula que en Nueva York hay más de 78.000 personas sin hogar y según el Times, solo en 2020 el Ayuntamiento otorgó más de dos mil millones de dólares en subvenciones a organizaciones que trabajan con este colectivo marginado y también que ayudan a las personas a no perder sus hogares.