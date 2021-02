Nabarro aboga por un "reparto justo de vacunas" por el mundo para combatir el virus

El enviado especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la covid-19, David Nabarro. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Londres, 7 feb (EFE).- El enviado especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la covid-19, David Nabarro, declaró hoy al canal británico Sky News que la única manera de afrontar una pandemia global es "con un reparto justo de vacunas por todo el mundo".

En una entrevista con la citada cadena de televisión, el británico consideró que "el mundo debería acceder a las vacunas (contra el coronavirus) de manera igualitaria".

"Tenemos algunas vacunas excelentes que pueden evitar que la gente muera. La única manera de afrontar una pandemia global es obtener un reparto justo por el mundo ahora, eso es lo correcto", afirmó.

Nabarro se mostró "muy confiado" en que los líderes mundiales se den cuenta en las próximas semanas de que "tener unos pocos países vacunando a mucha gente y a los países más pobres disponiendo de vacunas muy limitadas no es realmente la manera de avanzar, ni económicamente, ni socialmente, ni medioambientalmente ni moralmente".

El enviado especial para la covid-19 de la OMS apuntó asimismo que el hecho de que el Reino Unido disponga de 400 millones de dosis de los preparados encargados es "totalmente comprensible".

No obstante, agregó que una vez que todos los mayores de 50 años en este país hayan recibido su inyección -algo que se pretende conseguir de aquí a mayo-, se debería plantear compartir los preparados con países más pobres mediante la iniciativa Covax de este organismo.

Hasta ahora un centenar de países se han unido a este programa y hay fondos disponibles para poder adquirir dosis de la vacuna.

"¿Queremos que nos recuerden como un mundo donde aquellos que tenían el dinero podían permitirse vacunar a poblaciones enteras y los países que no lo tenían debían afrontar una tasa de muerte potencialmente bastante dramática entre sus sanitarios? Creo que no", reflexionó.

También agregó en la misma entrevista que una investigación de la OMS sobre cómo comenzó la pandemia está obteniendo, hasta la fecha, "cooperación ejemplar" por parte de las autoridades de China.

Preguntado si podía descartarse que el coronavirus se escapara de un laboratorio de Wuham -como sostiene alguna teoría- respondió que no se está descartando nada, "todas las opciones están sobre la mesa y se investigará todo". EFE

