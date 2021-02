Muguruza no completa su gran semana en la final ante Barty

La española Garbiñe Muguruza (5) no pudo completar la semana perfecta tras tropezar en la final frente a la local Ashleigh Barty (1) por un apretado 7-6(3) y 6-4. EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 7 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (5) no pudo completar la semana perfecta tras tropezar en la final frente a la local Ashleigh Barty (1) por un apretado 7-6(3) y 6-4.

Muguruza, que había recibido diez juegos en contra antes de disputar la final, cayó ante la primera clasificada mundial en una semana en la que dejó muy buenas sensaciones tenísticas que le sirvieron para mejorar su confianza de cara a su debut de este martes en el Abierto de Australia ante la rusa Margarita Gasparyan.

Volvió a saltar a la pista con la misma concentración y agresividad que fueron protagonistas en sus anteriores rondas y esquivó el inteligente y versátil juego de su rival Barty.

Sin embargo, no aprovechó su primera gran ocasión de cerrar la primera manga con su servicio, cuando el marcador lucía un favorable 5-4, y acabó pagando las consecuencias tras ceder el primer asalto por 7-6(3).

Aturdida por el desenlace del primer set, necesitó más tiempo del habitual para encontrar el ritmo del partido durante la segunda manga pero, finalmente, consiguió la rotura para fijar la momentánea igualada (3-3).

Barty, quien no disputaba un torneo oficial desde hacía un año, respondió en el momento más delicado e intimidó el servicio de Muguruza, su arma más letal a lo largo de la competición, que resultaría clave para sentenciar el choque con un definitivo 6-4.

La tenista ‘aussie’ puso tierra de por medio en el cara a cara que mantienen ambas jugadoras tras establecer un 3-1 a su favor. EFE

