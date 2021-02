Messi enseña el camino y Trincao apuntilla

Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol ante el Real Betis Balompié, durante el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Santander en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Madrid, 7 feb (EFE).- El Barcelona sumó su sexta victoria liguera consecutiva (2-3) ante el Betis en el Benito Villamarín, donde Leo Messi, que comenzó en el banquillo, enseñó el camino con su impacto habitual y el portugués Francisco Trincao remató la faena en el tramo final.

Aunque el Atlético de Madrid tiene el título bastante encarrilado, ni Real Madrid ni Barcelona entonan aún la rendición definitiva. El cuadro de Zinedine Zidane solventó el sábado con apuros su visita al colista Huesca (1-2) y el de Ronald Koeman hizo lo propio este domingo ante un Betis que no había perdido partido alguno en 2021 y que planteó una oposición más que seria, pero acabó por ceder víctima de sus errores e incluso de la mala fortuna.

Pendiente del encuentro de la semifinal copera del miércoles, de nuevo en la capital andaluza, pero ante el Sevilla, el técnico neerlandés dejó en el banquillo a hombres importantes como el propio Messi, Pedri o Frenkie de Jong, quien no tardó en entrar por la lesión de tobillo del central uruguayo Ronald Araujo.

El Barcelona sin Messi es otro. Lo aprovechó el Betis para poner picante con una diana de Borja Iglesias (m.38). Pero la irrupción tras el descanso de Pedri y del argentino después cambió el decorado. La 'Pulga' tardó dos minutos en firmar el empate con un disparo ajustado al palo.

Sin apenas margen de maniobra, con el Barça lanzado al ritmo de Messi, una de las habituales combinaciones con Jordi Alba acabó con un remate fallido de Antoine Griezmann, pero el balón rebotó en Víctor Ruiz y supuso el 1-2.

Ni aún así se rindió el equipo sevillano, que no gana al conjunto catalán en casa en liga desde marzo de 2008. Nabil Fekir reclamó su protagonismo. Se inventó una acción individual cortada en falta por Sergio Busquets ofreció a Víctor Ruiz la revancha y el empate con un cuarto de hora por delante.

El técnico chileno Manuel Pellegrini fue a por el partido. No lo dudó. Mandó al campo a otro hombre con clase, Sergio Canales, y el Betis bordeó el triunfo, pero no lo encontró. Al contrario, un error atrás del propio Víctor Ruiz lo aprovechó a la perfección Trincao para sellar una nueva remontada del cuadro barcelonista, que resguarda la segunda plaza liguera empatado con el Real Madrid provisionalmente a siete puntos del Atlético de Madrid, que este lunes recibirá al Celta.

La Real Sociedad se reencontró con la victoria en el Reale Arena tres meses después al superar con goleada (4-1) a un Cádiz que terminó indignado con el videoarbitraje, tanto que incluso su presidente, Manuel Vizcaíno, solicitó este domingo al máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a través de una carta abierta que "arregle el tema del VAR, arréglalo ya".

El equipo andaluz, que no gana desde el 10 de enero y que tras ser la revelación del inicio de campaña está ya cerca de la zona roja, cayó víctima de la mejoría del equipo de Imanol Alguacil.

Un doblete de Mikel Oyarzábal (m.26, de penalti decretado por el VAR, y 34) allanó el triunfo de la Real Sociedad. El sueco Alexander Isak (m.54 y 59) remató la faena en la segunda mitad y Jairo Izquierdo maquilló el resultado para los cadistas, que jugaron desde justo antes del descanso en inferioridad por expulsión del argentino Marcos Mauro.

La Real, que llevaba cuatro partidos sin ganar, toma aire en su lucha por la clasificación europea. Mantiene la sexta plaza y se aproxima a tan solo un punto del Villarreal.

Athletic y Valencia se dañaron mutuamente en San Mamés. El 1-1 castiga las pretensiones de los dos equipos de escalar hacia la mitad alta de la tabla.

El conjunto de Javi Gracia se sobrepuso a la adversidad del autogol de Hugo Guillamón (m.43) con una diana del hispano-brasileño Gabriel Paulista (m.66) a la salida de un córner.

Marcelino García Toral, que tuvo la oportunidad de saludarse de forma muy cariñosa con los jugadores a los que dirigió en su etapa valencianista, planteó un equipo con siete cambios respecto al que jugó ante el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey a la vista de la ida de semifinales del jueves ante el Levante. Aunque acabó dando entrada a varios de los que salieron en el Benito Villamarín no le dio ante un Valencia respondón pero que tampoco volvió a acertar.

El dúo de artilleros formado por el argentino Jonathan Calleri y el croata Ante Budimir le dió el triunfo a Osasuna sobre el Eibar (2-1). El equipo navarro logra así salir de la zona de descenso y deja al borde de la misma al conjunto de José Luis Mendilíbar, que planteó un once tremendamente ofensivo.

Calleri (m.18) y Kike García (m.44), tras un pase del joven Bryan Gil, que no para de crecer y de deslumbrar, sellaron las tablas al descanso. Budimir rescató a su equipo del empate a tres minutos del final y confirmó el maleficio del Eibar ante Osasuna, al que nunca ha ganado en Primera división.

José Antonio Pascual