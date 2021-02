Maduro dice que sostuvo una reunión con una delegación de Noruega

En la imagen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 7 feb (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que sostuvo esta semana una reunión con una delegación de Noruega, país que ha intermediado en otras ocasiones para promover diálogos entre el Gobierno y la oposición.

"Yo tuve una reunión esta semana, me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con una delegación que vino de Noruega", dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según detalló en la breve mención que hizo, trataron "asuntos de carácter político-diplomático" con la delegación que estaba integrada, según aclaró, por cuatro miembros.

El gobernante no facilitó más datos acerca de la reunión ni explicó si espera tener reuniones más adelante.

Rodríguez, presidente de la AN desde el pasado 5 de enero, en que los nuevos diputados tomaron posesión de sus escaños tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, está encargado de poner en marcha un amplio diálogo con todos los sectores del país, según le instruyó el propio Maduro.

Desde ese cargo ha puesto en marcha una comisión de diálogo que ya ha tenido encuentros con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), principal patronal del país.

Previamente, Rodríguez lideró la comitiva gubernamental en otros procesos de negociación fallidos.

Esta misma semana, el líder opositor Juan Guaidó confirmó que ha tenido contactos con una delegación de Noruega, algo que calificó como una "rutina" para los detractores del chavismo, como también lo es, según subrayó, hacerlo con otros países.

Maduro no aclaró si esa reunión con la delegación noruega tenía como fin comenzar una negociación con el sector opositor que lidera Guaidó.

Rodríguez, presente en el acto, no se refirió al caso.