Los mexicanos Landín y Domínguez son campeones en Guatemala con Guastatoya

Los jugadores del Deportivo Guastatoya celebran tras coronarse campeones del Torneo Apertura 2020-2021 de la Liga Nacional de fútbol de Guatemala, tras vencer al Municipal en un partido disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba

Guatemala, 7 feb (EFE).- El Guastatoya, donde militan los mexicanos Luis Landín y Omar Domínguez, conquistó este domingo el Torneo Apertura guatemalteco de 2020 tras empatar a domicilio 1-1 con Municipal, que en el partido de ida de la final cayó por 2-1.

Domínguez marcó de cabeza el gol para el Guastatoya y asegurar el tercer título local de su historia. Antes, en 2018, conquistó los dos títulos disputados con Amarini Villatoro en el banquillo, el actual seleccionador de Guatemala.

El Municipal, que buscaba el bicampeonato seguido, se mantiene como el equipo más ganador del país, con 31 títulos, uno más que el Comunicaciones.

Guastatoya llegó este domingo al estadio El Trébol en la Ciudad de Guatemala con la ventaja del 2-1 del duelo de ida, disputado a media semana y definido con goles a su favor del colombiano José Corena y del guatemalteco Luis Martínez.

La iniciativa le correspondía al Municipal, abajo en la serie, pero el Guastatoya no perdió tiempo y se puso arriba en el marcador con un cabezazo del defensor mexicano Omar Domínguez al minuto seis de juego.

La anotación del mexicano llegó mediante un tiro libre cobrado desde el sector izquierdo del campo, cobrado con sutileza por el uruguayo Maximiliano Lombardi.

El Municipal despertó y solo dos minutos después empató el marcador del encuentro después de que el defensor Néstor Jucup marcara un autogol al intentar despejar un pase al área del delantero argentino del Municipal Alejandro 'Gambetita' Díaz.

Con el 1-1 y más de 80 minutos por jugar, el Municipal necesitaba un gol más para obligar a la serie a extenderse a tiempos extras o penales.

Sin embargo, fue imposible para el Municipal llegar con claridad a la portería del Guastatoya, incluso con sus dos estrellas en el terreno de juego, Alejandro Díaz y Ramiro Rocca.

Díaz había llevado al Municipal a su título 31 en diciembre de 2019 en el torneo de Apertura de aquel año, mientras que Rocca fue el máximo anotador del actual certamen (20), su segundo título de goleo en Guatemala.

Con una estructura sólida, el Guastatoya supo aguantar el gol de ventaja a su favor de la mano de sus principales figuras, el colombiano José Corena en defensa junto al mexicano Domínguez, el uruguayo Lombardi y el también mexicano Luis Landín.

A ello se sumaron los esfuerzos de los guatemaltecos Marvin Ceballos, mundialista sub 20 en Colombia 2011, y Jorge Vargas, todos bajo el mando del entrenador uruguayo, William Coito Olivera, quien suma tres títulos de Liga Mayor (los otros dos fueron con el Comunicaciones en 2014 y 2015).

Al final del partido la tristeza fue evidente en el otro extremo con el entrenador del Municipal, el argentino Sebastián Bini, quien quería levantar el segundo título de su corta carrera en igual número de campeonatos como director técnico.

"No sé por dónde empezar...Nadie daba nada por nosotros. Clasificamos en el último partido de la etapa de clasificación", destacó a periodistas al final del encuentro el defensor del Guastatoya, Rubén Morales.

El torneo recién finalizado debió terminar en diciembre pasado pero se atrasó debido a varios casos positivos de la covid-19 en algunos equipos.

- Ficha técnica:

1. Municipal: Víctor García; Jaime Alas, Carlos Gallardo, Héctor Moreira, José Morales (R. Barrientos, m.63); Frank de León (J. Méndez, m.56), José Rosales (C. Alvarado, m.87) , Janderson Perreira (M. López, m.87); José Martínez, Alejandro Díaz y Ramiro Rocca.

1. Guastatoya: Adrián de Lemos; José Corena, Omar Domínguez, Néstor Jucup (J. Márquez, m.46), Rubén Morales; Wilson Pineda, Armin Reyes, Marvin Ceballos (A. Navarro, m.59), Maximiliano Lombardi; Luis Landín (J. Vargas, m.46) y Luis Martínez.

Goles: 1-0, m.6: Domínguez. 1-1, m.8: Néstor Jucup, en meta propia.

Árbitro: Wálter López. Amonestó a Jucup, Reyes y Martínez por Guastatoya y a de León, Moreira y López por Municipal.

Incidencias: Partido final del torneo de Apertura 2020 del fútbol guatemalteco, disputado sin público en el estadio Manuel F. Carrera, conocido como El Trébol, de la Ciudad de Guatemala.