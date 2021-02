Las fuertes nevadas ponen en jaque a varias regiones de Alemania

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 7 feb (EFE).- Una serie de fuertes de nevadas han puesto en jaque a varias regiones de Alemania en las que el tránsito por algunas autopistas ha tenido que ser interrumpido por la policía y en las que muchos trenes no han podido cumplir sus itinerarios.

Algunas ciudades, como Bielefeld (este del país) se han vuelto casi intransitables debido a la nieve.

Entre Hamburgo y Hannover y entre Hamburgo y el estado federado del Norte de Alemania no transitan trenes, según informaron los Ferrocarrilles Alemanes (DB), y entre Hamburgo y Berlín transitan con limitaciones.

En el oeste del país, el tráfico con Holanda ha tenido que ser interrumpido.

Sin embargo, según DB, la situación en las estaciones es tranquila ya que la mayor parte de las personas parecen haber seguido la recomendación de los servicios de metereología de permanecer en sus casas.

Las autoridades han advertido que el temporal no ha cesado y el ministro de Transporte, Andreas Scheuer, ha recomendado a la gente permanecer el lunes en sus casas en la medida de lo posible.

La ola de frío afecta ante todo al oeste y al norte del país mientras que en el sur hay temperaturas altas para esta época del año.