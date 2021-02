Las 10 novelas románticas mejor valoradas por los españoles con las que enamorar este San Valentín

03/09/2016 A Model Reads A Book Backstage Ahead Of The Selected Femme/Homme Fashion Show During The Bread & Butter By Zalando At Arena Berlin On September 3, 2016 In Berlin, Germany.. MADRID, 7 (CHANCE) Febrero es por excelencia el mes de los enamorados, en el que parejas de todo el mundo aprovechan para dar rienda suelta a su amor. Regalar un libro es sinónimo de regalar una experiencia, más allá de lo material, que nos permita sumergirnos en una historia para el recuerdo. Por ello, ALIBRATE, la plataforma de lectores de habla hispana más grande del mundo, ha realizado una selección de las 10 novelas románticas mejor valoradas por más de 100.000 lectores españoles, para disfrutar este San Valentín de grandes historias de amor que nos hagan enamorarnos aún más de la literatura. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CLEMENS BILAN



Febrero es por excelencia el mes de los enamorados, en el que parejas de todo el mundo aprovechan para dar rienda suelta a su amor. Regalar un libro es sinónimo de regalar una experiencia, más allá de lo material, que nos permita sumergirnos en una historia para el recuerdo. Por ello, ALIBRATE, la plataforma de lectores de habla hispana más grande del mundo, ha realizado una selección de las 10 novelas románticas mejor valoradas por más de 100.000 lectores españoles, para disfrutar este San Valentín de grandes historias de amor que nos hagan enamorarnos aún más de la literatura.



1. El pájaro canta hasta morir - Colleen McCollough



Una historia que comienza en 1915 y está llena de sueños, secretos, pasiones oscuras y amor prohibido en el interior de Australia. En ella asistimos a la gesta de tres generaciones de la familia Cleary, pero sobre todo, somos testigos de la relación sentimental de Meggie con el sacerdote Ralph de Bricassart, un párroco cuya ambición lo lleva a formar parte de los círculos influyentes del Vaticano. Una historia de amor conmovedora, una apasionante lucha entre el deseo y el deber, la vocación y la pasión, pero también una celebración de la individualidad y el espíritu.



2. El penúltimo sueño - Ángela Becerra



Las clases sociales, las costumbres y el dinero son los elementos que van a envolver el contexto en el que se desarrolla la historia de amor entre Joan Dolgut y Soledad Urdaneta. Esta última, de familia adinerada, se hospeda en el hotel en el que trabaja Joan. Lo que para otro empleado del hotel supondría un corazón inalcanzable, debido a la diferencia de clases, para el camarero supone el inicio de la conquista. Su habilidad al piano captará la atención de Soledad e impulsará el acercamiento entre ambos. Pero la intensidad provocada por la Europa de entreguerras y el giro de los acontecimientos, cerrará la historia con un final inesperado, además de la vida de los protagonistas.



3. El jinete de bronce - Paullina Simons



Una admirable historia de amor situada en el Leningrado de 1941, cuando Alemania invade la URSS. Cuando el ejército alemán bloquea la ciudad en ese duro invierno, dos amantes deberán entablar una indómita lucha para realizar su amor y lograr la libertad.



4. Un destino propio - María Montesinos



Algunas novelas tienen el poder de reflejar la vida en todo su esplendor, trasladarnos a una época prodigiosa, captar el instante preciso en el que todo estaba a punto de cambiar. Esta es una de esas novelas Micaela es una joven maestra que llega a Comillas, uno de los pueblos más elegantes de la costa cántabra, en el verano de 1883. Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que acaba de regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de los aldeanos. Micaela empieza entonces su batalla para que también las niñas puedan recibir la educación que merecen y necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una atracción capaz de derribar todas las barreras.



5. Los tres nombres del lobo - Lola P. Nieva



Historia, aventura, romanticismo, escenarios exóticos, erotismo y una pasión más allá de la muerte. Victoria Montalbán, restauradora de antigüedades, vive plácidamente en Toledo, hasta que un día encuentra en su buzón un curioso anillo de la época vikinga. Esa misma noche empieza a sufrir unos sueños dantescos que parecen avisarla de una muerte violenta. Con cada pesadilla siente cómo se va transformando su personalidad. Asustada por las vívidas visiones, decide acudir a un psiquiatra, que le aconseja someterse a una hipnosis regresiva en busca de un posible trauma. Pero no es un trauma lo que emerge de la hipnosis, sino una vida anterior, en el siglo IX ambientado en la Toledo andalusí.



6. Los siete maridos de Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid



Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actrizlegendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e irreversible.



7. Persuasión - Jane Austen



Narra la historia de una mujer madura, sensible, paciente y menospreciada, que, años después de haber rechazado al hombre que amaba ve cómo este reaparece en su vida, rico y honorable pero aún despechado. La vanidad y los prejuicios de una aristocrática familia se interponen en el amor profundo y sincero de una joven pareja. Ana, hija del presuntuoso sir Walter Elliot, fue educada por una amiga al morir su madre. Su gratitud hacia la elegante dama la empuja a escuchar los consejos que le impedirán unirse al hombre que ama, un oficial de marina de poca fortuna.



De esta forma, se enfrenta a largos años de soledad en los que la belleza y el resplandor de la juventud van mermando, pero no así su carácter dulce y bondadoso que, junto a su inteligencia, consolida la personalidad de una atractiva mujer, preparada tanto para las situaciones adversas como para una maravillosa segunda oportunidad del destino. Un retrato fino e irónico de la vida íntima y familiar de la pequeña burguesía rural inglesa de la época.



8. Cuando te encuentre - Nicholas Sparks



Logan Thibault, soldado estadounidense, encuentra durante su tercera misión en Irak una foto de una mujer enterrada en la arena. Decide guardarla ante la falta de reclamo de la misma en la base, convirtiéndose en un amuleto para el militar. Al volver a Carolina del Norte, conoce a una chica con la que empieza una historia de amor, suerte que atribuye a la posesión del amuleto. Decide esconder su existencia, lo que puede suponer el final de su relación.



9. Rojo, blanco y sangre azul - Casey McQuiston



Alex Clarademont-Díaz, el hijo milenial de la presidenta de los Estados Unidos, es un tesoro para el marketing de la Casa Blanca: atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no soporta al príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que, cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían.



Ambos países trazan un plan para paliar los daños. lo que empieza como una falsa amistad, publicada en Instagram, se va transformando en algo más profundo de lo que Alex y Henry podrían haber imaginado.



10. El libro del leder - Lena Valenti



Él es As Landín, el líder del clan berserker de de Wolverhampton. Ella es María, la mujer que se está haciendo cargo de la nieta que no sabía que tenía. Aileen acaba de aterrizar en Inglaterra, y su presencia lo está revolucionando todo y provocando encuentros entre personas que tal vez nunca se hubieran encontrado. Ahora As deberá sopesar el dejar atrás su pena por las pérdidas sufridas y enfrentar el nuevo desafío que se avecina en forma de mujer preciosa y latina, llena de secretos y un misterio que ha cautivado su corazón de líder.