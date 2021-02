La única candidata a la Presidencia de Ecuador insta a votar pese a la covid

Imagen de archivo de la candidata a la Presidencia de Ecuador, Ximena Peña,durante una entrevista con Efe, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 7 feb (EFE).- Ximena Peña, la única mujer entre los 16 candidatos presidenciales de Ecuador, instó este domingo a la población de su país a acudir a las urnas atendiendo todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia de la covid-19.

Candidata por el movimiento pseudo-oficialista Alianza País, Peña sufragó en la ciudad andina de Cuenca, situada en el sur del país, donde aseguró que Ecuador "se está jugando demasiado durante esta jornada".

"Por eso la invitación es a que salgamos a votar con todas las medidas de seguridad pero, por favor, salgan a ejercer su derecho al voto", instó en declaraciones a la prensa.

Peña encabeza la lista del partido Alianza País, que en 2006 dio vida política al movimiento social iniciado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y luego avaló la candidatura de Lenín Moreno en 2017.

Sin embargo, desde la ruptura entre Moreno y Correa ese mismo año, el partido ha ido diluyendo progresivamente su identidad, apoyando en un principio a Moreno pero no a estas alturas, y el presidente saliente tampoco ha avalado la candidatura de Peña.

Consultada sobre la posibilidad de un gran ausentismo por la pandemia, apuntó que "existe el riesgo de que mucha gente no pueda votar" y anotó que probablemente las medidas de bioseguridad "hagan que el proceso sea un poco más demorado y eso, obviamente, hace que corramos el riesgo de que muchos ciudadanos puedan quedar en la fila cuando llegue la hora de término de la jornada".

Sin embargo, según el CNE no parece haber por el momento una escasez de votantes sino todo lo contrario, con gigantescas colas en muchos colegios y un índice de participación de más del 17,77 % hasta aproximadamente las 10.00 locales (15.00 GMT).

Aunque es una de las candidatas con pocas opciones para ganar las elecciones, Peña dijo mantener las esperanzas de pasar a una segunda vuelta, prevista para el 11 de abril entre los dos primeros candidatos, si ningún postulante logra este domingo el triunfo en primera vuelta.

"Ha sido una campaña diferente (por la pandemia), pero es fundamental salir a votar, es un derecho", anotó la candidata a la Presidencia de Ecuador, país donde el voto es obligatorio para los mayores de 18 años hasta los 65 años, y facultativo para quienes superan esa edad, así como para las fuerzas del orden.

El proceso de votación ha sido complejo este domingo debido a la exigencia del distanciamiento social que ha provocado filas de más de diez cuadras en las afueras de varios recintos, y con ello la molestia de los ciudadanos que exigen mayor celeridad.

Los algo más de 13 millones de votantes convocados a las urnas deben votar con cuatro papeletas: una para presidente y vicepresidente, otra para asambleístas nacionales, una tercera para asambleístas provinciales y la cuarta para los representantes al Parlamento Andino.

En la ciudad andina de Cuenc, los votantes recibieron una quinta papeleta para una consulta popular sobre la explotación minera en zonas de recarga hídrica.