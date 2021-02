Irán.- Jamenei pide a EEUU el levantamiento de todas las sanciones a cambio del retorno al acuerdo nuclear

12/10/2020 El líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, con mascarilla POLITICA ASIA IRÁN INTERNACIONAL IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / CON



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El líder supremo de Irán, el gran ayatolá Alí Jamenei, ha pedido a Estados Unidos que levanten por completo las sanciones contra la república islámica a cambio de su retorno a los compromisos adoptados en el acuerdo nuclear firmado en 2015.



El expresidente estadounidense Donald Trump decidió durante su mandato retirar a Estados Unidos del acuerdo y restaurar las sanciones contra Irán. Desde entonces, la república islámica ha acusado al resto de firmantes, comenzando por los países europeos, de dejar al país desprotegido y ha vuelto a enriquecer uranio por encima de los niveles estipulados.



En este sentido, Jamenei ha avisado de que, llegado el caso, Irán verificará en primer lugar si las sanciones se levantan de la manera correcta y luego regresará a sus compromisos, según ha declarado este domingo durante la recepción a un grupo de comandantes y personal de la Fuerza Aérea.



"Los estadounidenses y europeos no tienen derecho a establecer condiciones porque han violado sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. La República Islámica de Irán es la parte que puede establecer condiciones, debido al cumplimiento de los compromisos", explicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.



"Irán volverá a cumplir con el acuerdo cuando Estados Unidos elimine todas las sanciones y se demuestre que lo han hecho, no con palabras o sobre el papel. Y su eliminación será verificada por Irán. Ésta es nuestra política definitiva al respecto", ha añadido.



El gran ayatolá no dejó pasar la oportunidad de volver a criticar la situación política en Estados Unidos tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por simpatizantes de Trump, una señal del "declive del crédito, el poder, el orden social y político de Estados Unidos", a su juicio.