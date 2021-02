Irán.- Biden descarta levantar las sanciones a Irán para facilitar un acuerdo nuclear con Irán

WASHINGTON, 7 (DPA/EP)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este domingo que no tiene intención de levantar las sanciones impuestas a Irán para animar a las autoridades iraníes a volver al acuerdo nuclear de 2015.



"No", ha respondido tajante Biden durante una entrevista grabada el viernes y retransmitida este domingo por la CBS al ser interrogado por si Washington levantará las sanciones como gesto. Ante la pregunta de si Irán debe primero paralizar el enriquecimiento de uranio como primer paso, Biden ha respondido asintiendo con la cabeza.



La entrevista fue grabada el viernes y este domingo el líder supremo de Irán, el gran ayatolá Alí Jamenei, ha emplazado a Washington a levantar completamente las sanciones a cambio de su retorno a los compromisos del acuerdo nuclear firmado en 2015.



El expresidente estadounidense Donald Trump decidió durante su mandato retirar a Estados Unidos del acuerdo y restaurar las sanciones contra Irán. Desde entonces, la república islámica ha acusado al resto de firmantes, comenzando por los países europeos, de dejar al país desprotegido y ha vuelto a enriquecer uranio por encima de los niveles estipulados.



En este sentido, Jamenei ha avisado de que, llegado el caso, Irán verificará en primer lugar si las sanciones se levantan de la manera correcta y luego regresará a sus compromisos, según ha declarado este domingo durante la recepción a un grupo de comandantes y personal de la Fuerza Aérea.



"Los estadounidenses y europeos no tienen derecho a establecer condiciones porque han violado sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. La República Islámica de Irán es la parte que puede establecer condiciones, debido al cumplimiento de los compromisos", explicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.



"Irán volverá a cumplir con el acuerdo cuando Estados Unidos elimine todas las sanciones y se demuestre que lo han hecho, no con palabras o sobre el papel. Y su eliminación será verificada por Irán. Ésta es nuestra política definitiva al respecto", ha añadido.



Biden y su equipo han manifestado su intención de retomar el acuerdo nuclear de 2015, negociado cuando el propio Biden era vicepresidente de Estados Unidos.