Haití.- El presidente haitiano asegura que ha sido desbaratado un intento de golpe de Estado

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha denunciado este domingo un intento de golpe de Estado que incluiría su asesinato y que ha sido desbaratado gracias a la colaboración del jefe de seguridad del Palacio Nacional.



Moise ha señalado a una veintena de personas que tenían intención incluso de "dar su vida" en la intentona golpista y ha ordenado al primer ministro, Joseph Jouthe, investigar todos los detalles de la trama golpista.



Además, ha emplazado al director general de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, a solicitar información sobre lo sucedido al Palacio Nacional. "Es importante que el Palacio les dé información de todo lo que se ha hecho desde noviembre hasta hoy", ha indicado Moise en declaraciones a la prensa haitiana desde la pista del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture antes de dirigirse a la ciudad de Jacmel para participar en el carnaval.



Jouthe ha informado posteriormente de la detención de 23 personas, incluido el juez del Tribunal de Casación Ivickel Dabrésil y la inspectora general de la Policía Nacional, Marie Louise Gauthier. "Hay 23 detenciones y se han incautado dinero, teléfonos y el discurso del nuevo presidente provisional", ha indicado Jouthe.



"Ivickel Dabrésil iba a ser el presidente provisional (...). Iban a dar un golpe de Estado. Ya tenían todas las armas. Estaban planeando instalar un gobierno hoy, según la información obtenida", ha subrayado Jouthe. "No sé cuántas armas se incautaron. He visto algunas fotos", ha añadido.



En redes sociales se han compartido fotos de dos fusiles automáticos y dos escopetas calibre 12, un machete y dinero, además de imágenes de la excandidata presidencial Marie Antoinette Gauthier y otras personas detenidas en el suelo, bajo la vigilancia de policías de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional.



Según la oposición, este domingo expira el mandato del actual presidente Moise, lo que se ha traducido en un recrudecimiento de las protestas y en un precedente aciago para un año electoral clave.



Movimientos opositores han anunciado esta semana un Consejo Nacional de Transición para cubrir el supuesto vacío de poder y la Conferencia Episcopal ha reclamado al mandatario que dé un paso atrás porque el país está "al borde de la explosión".



Moise, sin embargo, no contempla concesiones y se ciñe al calendario ya fijado. La primera gran cita llegará el 25 de abril, cuando los haitianos estarán llamados a votar una nueva Constitución que plantea reformas institucionales clave como la instauración de un sistema presidencialista y la desaparición del Senado.