Fútbol/Primera.- Crónica del Real Betis - FC Barcelona, 2-3

Trincao, héroe inesperado en el Villamarín



Un gol del portugués en el 87' (2-3) mantiene al Barça en la pelea



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona salvó los tres puntos este domingo en su visita al Benito Villamarín gracias a un gol de Trincao en el minuto 87 (2-3), la primera derrota en 2021 de un Real Betis que cerca estuvo de condenar las opciones al título de los de Ronald Koeman.



El cuadro azulgrana comenzó por debajo por un gol de Borja Iglesias, merecido por la insistencia de un Betis dominador en el primer tiempo. Koeman rotó a Messi, Pedri y De Jong, y el Barça no estuvo fino, ni mucho menos ofensivo. La entrada del '10' en el segundo tiempo se tradujo en gol al instante y otro poco después de Víctor Ruiz en la portería equivocada.



El defensor local sirvió la remontada azulgrana en propia puerta pero se desquitó haciendo el 2-2 en un testarazo. La reacción del Barça se apagó y el Betis pasó a tener la victoria en su mano con la entrada de Canales, también dosificado por Manuel Pellegrini. Con los de Koeman bloqueados apareció Trincao, un suplente condenado que hasta ahora poco había demostrado, con su primer gol.



El tanto del luso permite al Barça sumar 43 puntos y seguir segundo, a siete de un Atlético que tiene que jugar este lunes ante el Celta. Sin margen de error, los de Koeman salvaron una de las muchas finales que le quedan para aferrarse a un título que mantiene atado el conjunto rojiblanco en su ritmo sin rival.



El técnico holandés avisó en la previa de la carga de minutos de los jugadores y no era broma, ante el Betis decidió rotar. El Betis fue mejor en el primer tiempo y las internadas de Álex Moreno se sucedieron sin encontrar un rematador. En una contra local, el balón llegó esta vez por la banda derecha y Emerson sí acertó a encontrar a Borja Iglesias, que alimentó su buen momento con el 1-0.



La lesión de Araujo a los 10 minutos no ayudó a dar tranquilidad a los visitantes. De Jong entró, pero en esa posición retrasada, y en el centro del campo ni Riqui Puig ni Pjanic aprovecharon su oportunidad. Huérfanos de Messi o Pedri, el Barça inventó con Mingueza y un Dembélé que desborda siempre que quiere.



Ambos fueron protagonistas en la reanudación, con la primera gran parada de Joel en disparo del defensor. La entrada de Pedri cambió algo el panorama pero de arriba a abajo lo hizo Messi, que saltó al campo en el 57' y dos minutos después hizo el 1-1, con un latigazo al palo corto. Ahí empezó el ciclón culé, una sucesión de llegadas que trajo también el 1-2, con fortuna en el rebote de Griezmann.



Víctor Ruiz hizo el gol que no quería, pero en el otro área le cambió la cara, rematando una falta perfecta de Fekir, que él mismo había provocado. La estrella local dejó su sitio a su socio Canales y el cántabro estuvo cerca de liarla como Messi con su entrada. Ter Stegen se hizo grande y en la única réplica visitante, Trincao salvó los muebles para un Barça que sigue en la pelea.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS, 2 - FC BARCELONA, 3. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL BETIS: Joel; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul (Guido, min.75), Guardado, Ruibal (Rodri, min.65), Juanmi (Tello, min.75), Fekir (Canales, min.83) y Borja Iglesias (Loren, min.82).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Araujo (De Jong, min.11), Lenglet, Alba; Busquets (Umtiti, min.78), Pjanic (Trincao, min.57), Riqui Puig (Messi, min.57); Griezmann, Dembélé y Braithwaite (Pedri, min.46).



--GOLES:



1 - 0, min.38, Borja Iglesias.



1 - 1, min.59, Messi.



1 - 2, min.68, Víctor Ruiz (propia puerta).



2 - 2, min.75, Víctor Ruiz.



2 - 3, min.87, Trincao.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Amonestó a Víctor Ruiz (min.77) por parte del Betis. Y a De Jong (min.47), Dembélé (min.64) y Busquets (min.74) en el Barça.



--ESTADIO: Benito Villamarín.