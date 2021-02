Fútbol.- Manuel Pellegrini: "En el fondo el equipo supo competir también contra Messi"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la frustración de esta semana por la eliminación en Copa y la derrota este domingo ante el Barcelona (2-3), por culpa en gran parte de un Leo Messi que marca la diferencia, aunque su equipo "supo competir" también contra el astro argentino.



"El partido tiene dos caras, una lo que demostramos que somos capaces de hacer, jugamos de igual a igual al Barcelona, y otra el resultado. No se puede estar conforme por más que la actuación del equipo sea más que aceptable", dijo en rueda de prensa.



"El equipo está con una dinámica positiva, trabajando fuerte, con ambición. Hoy el equipo volvió a demostrar que está a un nivel alto competitivo pero no logró los tres puntos", añadió, antes de referirse a Fekir y a la suplencia de Canales. "Fekir está muy involucrado, tiene gran influencia aunque no haya marcado", dijo.



"Hicimos cambios importantes para estar más frescos, los cambios se pueden hacer antes o después pero hay muchas razones por las que uno los hace en un determinado momento. Por un lado tengo una frustración importante por otro tengo la seguridad de ver un equipo competitivo con la confianza para hacer cosas importantes", dijo antes de valorar la entrada de Messi en el segundo tiempo.



"Messi marca la diferencia una vez que entra en el campo, se encuentra con ese balón y no perdona, metió de vuelta al Barça en el partido, pero en el fondo el equipo supo competir también contra Messi. En el fútbol la diferencia la marca la técnica, Messi es el mejor del mundo, la técnica que tiene es superlativa y por eso decide los partidos", terminó.