Fútbol.- El Barça firma el mejor inicio de la historia de la Primera Iberdrola y el Real Madrid recorta al Levante

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continúa como firme líder de la Primera Iberdrola tras ganar en el ensayo de la final de la Copa de la Reina al EDF Logroño para lograr un nuevo récord, mientras que en la pelea por la segunda plaza el Real Madrid recortó dos puntos en la tabla al Levante tras la disputa de la decimonovena jornada.



El campeonato, después de varias jornadas sin poder hacerlo, pudo vivir una fin de semana completo y sin ningún aplazamiento, en el que el Barça sumó su decimoquinto triunfo consecutivo, nuevo récord del club y también el mejor inicio en la historia de la competición.



El equipo de Lluís Cortés no lo hizo con su habitual autoridad, pero sí con bastante solvencia en su visita al EDF Logroño, al que batió por 0-2 a una semana de que ambos se vean las caras en La Rosaleda de Málaga por el título de la Copa de la Reina 2019-2020.



Allí el partido no se celebrará en hierba artificial como este sábado en los Campos de Fútbol Mundial 82, donde el viento también jugó su papel, pero que no impidió el triunfo blaugrana con tantos de Vicky Losada y Hamraoui.



El FC Barcelona amplió su ventaja a siete puntos sobre el Levante, con todavía tres partidos menos, después que las 'granotas' no pudiesen sacar el triunfo en su visita a un Rayo Vallecano que se volvió a crecer en su estadio. María Méndez hizo el 0-1 al filo del descanso, pero en los primeros compases de la segunda parte igualó la joven Ana Lucía, cedida precisamente por el equipo valenciano.



Este empate no fue desaprovechado por el Real Madrid para colocarse a punto del equipo de María Pry y con un partido menos. Las madridistas ganaron al Valencia por 3-1 gracias a la inspiración de Kosovare Asllani, que firmó un espectacular triplete en tres minutos, del 67 al 70. Jansen hizo el gol valencianista justo después del último de la delantera sueca.



Por su parte, el Atlético de Madrid no pudo aprovechar ese empate del Levante después de hacer tablas también (2-2) en su visita al UD Granadilla Tenerife Egatesa que llevaba casi un mes sin competir por el coronavirus. Las locales ganaban 2-1 con un doblete de Raquel Peña en el minuto 90, pero apareció Deyna Castellanos para salvar un punto para las colchoneras, que se quedan a tres de las 'granotas'.



Con los mismos puntos está el Madrid CFF, que tampoco fue capaz de sacar partido a estos resultados para situarse cuarto tras empatar en visita en un rival directo como la Real Sociedad, a siete puntos del Levante con un choque menos. Sara González adelantó al equipo madrileño y Palacios igualó en el descuento de la primera mitad.



Además, el Sevilla se acomodó en la zona media tras imponerse 1-3 al Eibar y poner fin a cuatro partidos sin ganar, mientras que el Athletic Club y el Betis acabaron con sus respectivas malas rachas. El equipo vizcaíno llevaba once encuentros sin ganar tras ganar 3-0 al Espanyol con doblete de Irene Oguiza, y el bético cerró una herida de diez derrotas seguidas al derrotar en un duelo directo al Sporting Huelva por 2-0. El colista, el Deportivo ABANCA, también volvió a la senda de la victoria cinco choques después para coger aire en la pelea por evitar el descenso.