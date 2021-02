España.- El Covid-19 se llevó por delante 204.000 empresas y 323.000 autónomos hasta final del verano

03/02/2021 Cese de toda actividad no esencial en Málaga capital debido a la tasa de mil contagios que sobrepasó en los últimos 14 días, desde hoy tanto la hostelerías como cualquier actividad marcada como no esencial cierran sus puertas durante las próximas dos semanas, en la imagen comercios cerrados en el las calles céntricas de Málaga a 03 de febrero 2021 ECONOMIA Álex Zea - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La contribución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a la supervivencia de las empresas ha representado un diferencial de al menos tres puntos respecto a las que no se han acogido a este instrumento.



Así lo indica el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de una estadística experimental en la que constata que, de las empresas existentes a 1 de abril de 2020, lograron sobrevivir el 98,7% de las que se habían acogido a un ERTE en el primer trimestre, frente al 95,3% de las que no recurrieron a esta medida.



De las existentes a 1 de julio, el porcentaje de supervivencia de las empresas que utilizaron un ERTE fue del 97,7%, frente al 94,6% de las que no se acogieron a esta herramienta.



El INE subraya que la incidencia más importante de los ERTE se produjo en el primer trimestre de 2020, cuando el 22,7% de las empresas tenían al menos un asalariado en ERTE. Este porcentaje se redujo hasta el 15,6% en el segundo trimestre y subió hasta el 16,3% en el tercero.



Según Estadística, la crisis origida por la pandemia del Covid se llevó por delante unas 207.000 empresas con al menos un trabajador en plantilla entre el primer y el tercer trimestre de 2020.



En el primer trimestre del año pasado, cuando se declaró la pandemia del Covid (a mediados de marzo entró en vigor el primer estado de alarma en España), más de 140.000 empresas perdieron toda su plantilla, aunque algo más de una de cada cuatro se reactivó en el segundo trimestre, volviendo a contratar trabajadores.



Las pequeñas empresas con empleados fueron las que más sufrieron en los nueve primeros meses de 2020: el 21,5% de las empresas con cinco o menos asalariados se quedó por el camino entre principios de año y el final del verano, frente a menos del 2% en el caso de las empresas con más de 100 trabajadores en plantilla.



CASI 739.000 TRABAJADORES ESTÁN ACTUALMENTE EN UN ERTE



Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, el número de trabajadores en ERTE se situó en enero en 738.969 personas, lo que supone 35.625 trabajadores más que en diciembre. Esta cifra se mantiene más o menos estable, en torno a los 700.000 trabajadores, desde hace unos meses a pesar de las mayores restricciones administrativas para afrontar la tercera ola de la pandemia.



En comparación con el máximo de trabajadores en ERTE que se alcanzó en abril (más de 3,5 millones) los trabajadores en ERTE se han reducido en 2,9 millones de personas, casi un 80%.



Según Seguridad Social, en enero continuó produciéndose un trasvase de los antiguos ERTE a los establecidos en el nuevo esquema de protección que entró en vigor el pasado 30 de septiembre y que duraba hasta el 31 de enero. Este esquema se ha vuelto a prorrogar hasta el 31 de mayo sin muchas novedades.



De esta forma, del total de trabajadores en ERTE con los que se cerró enero, 175.452 pertenecen a los 'antiguos' ERTE, sin exoneraciones a la Seguridad Social.



Por su parte, el número de personas incluidas en los nuevos ERTE, con exoneraciones especiales para sectores 'ultraprotegidos' y cobertura para aquellas empresas afectadas por las restricciones administrativas, totalizó 486.332 trabajadores en enero, casi el 66% del total.



De ellos, 262.785 personas pertenecen a sectores 'ultraprotegidos' (de los que 211.692 corresponden al listado de CNAE y 51.093 a empresas de su cadena de valor), 40.479 se encuentran en un ERTE de impedimento y 183.068 en un ERTE de limitación de actividad.



UN TERCIO DE LOS ERTE, EN LA HOSTELERÍA



Un tercio de los trabajadores protegidos por ERTE pertenece a la hostelería (servicio de comida y bebidas), con 248.833 afectados.



El sector de los servicios de alojamiento, por su parte, cuenta con 112.980 trabajadores en ERTE, mientras que el comercio minorista tiene 59.003 empleados afectados y el mayorista, 38.255.



El sector hostelero es uno de los que más está sufriendo con la pandemia y viene reclamando al Gobierno ayudas directas desde hace tiempo. En el Ejecutivo entienden que las exoneraciones de cuotas asociadas a los ERTE suponen ya ayudas directas para el sector.



Según datos de Hostelería de España, el sector cerró 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en su facturación y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus.



A pesar de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno y en vigor hasta el próximo 14 de marzo, la hostelería fue el único sector que presentó en 2020 más concursos de acreedores que en 2019, con un total de 438 procedimientos, un 35,6% más que los presentados el año anterior.